Teklif mecliste: Hobi bahçelerine darbe!

Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde.

Tarım arazilerinin hobi bahçesi yapılarak bölünmesinin önüne geçilecek, orman sınırları içinde kalan tapulardaki mülkiyet sorunu çözülecek.

19 maddesi kabul edilen düzenleme ile konut ve yapı kooperatifleri gibi tarım dışı kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak.

Tarım arazilerine hobi bahçesi yapılamayacak

Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi de Bakanlık iznine bağlanacak. Böylece arazilerin küçük parsellere bölünerek hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesi engellenecek.

İzin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanamayacak. Yasağa aykırı abonelik sağlayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak.

Orman sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz için de harekete geçildi. Teklife göre, şartları oluşan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen tapular da belirli şartlarla hak sahiplerine geri verilecek.

Alkol bağımlılığı ile mücadele kapsamında atılan adımla gizli reklama izin verilmeyecek. Alkollü içecek üreticilerinin amblem ya da logo ile herhangi bir etkinliğe destek vermesi ve sponsor olması yasaklanacak.