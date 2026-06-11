  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de kaset ve koltuk savaşları mahkeme kapılarına düştü! Koltuğa oturan Kılıçdaroğlu'nun ihraç operasyonuna muhaliflerden şok misilleme geldi! FIFA'nın kirli yüzü bir kez daha ifşa oldu! Batı'ya serbest Müslüman'a yasak Nureddin Nebati, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti CHP'de parsel kavgası büyüyor, Özel'den mahkeme kararıyla dönen Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Saray' suçlaması geldi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Akit’e destek “Siyasi Husumet Gazetecilere Yansıtılamaz” İran'dan eli kanlı ABD'ye tüyler ürperten tabut tehdidi geldi! Tahran yönetimi topyekun bir dünya savaşı fitilini ateşlemek için düğmeye bastı! Trump İran’ın petrolünü çaldıklarını itiraf etti: Milyonlarca varil çıkardık haberleri bile olmadı! Yoksa petrol 250 dolardı CHP Kurultay iddialarında dikkat çeken çıkış! CMP lideri ağır sözlerle gündemi sarstı ABD, İran’a ablukayı ihlal eden bir petrol tankerini daha vurdu Ahlaksızlar, utanmaz reziller! FETÖ okuluna eşcinsel destek ziyareti
Aktüel Teklif mecliste: Hobi bahçelerine darbe!
Aktüel

Teklif mecliste: Hobi bahçelerine darbe!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Teklif mecliste: Hobi bahçelerine darbe!

Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek.

Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde.

Tarım arazilerinin hobi bahçesi yapılarak bölünmesinin önüne geçilecek, orman sınırları içinde kalan tapulardaki mülkiyet sorunu çözülecek.

19 maddesi kabul edilen düzenleme ile konut ve yapı kooperatifleri gibi tarım dışı kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak.

 

Tarım arazilerine hobi bahçesi yapılamayacak

Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi de Bakanlık iznine bağlanacak. Böylece arazilerin küçük parsellere bölünerek hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesi engellenecek.

İzin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanamayacak. Yasağa aykırı abonelik sağlayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak.

Orman sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz için de harekete geçildi. Teklife göre, şartları oluşan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen tapular da belirli şartlarla hak sahiplerine geri verilecek.

Alkol bağımlılığı ile mücadele kapsamında atılan adımla gizli reklama izin verilmeyecek. Alkollü içecek üreticilerinin amblem ya da logo ile herhangi bir etkinliğe destek vermesi ve sponsor olması yasaklanacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23