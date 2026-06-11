Gazze'de 17 binden fazla hasta acil sevk bekliyor!

Gazze Şeridi'nde sağlık sistemi, devam eden kuşatma ve sınır kapılarındaki kısıtlamalar nedeniyle derinleşen bir insani krizle karşı karşıya.

Gazze Sağlık Bakanlığı, binlerce hasta ve yaralının tedavi amacıyla bölge dışına çıkamadığını belirterek durumun kritik boyutlara ulaştığı uyarısında bulundu.

Gazze Sağlık Bakanlığı, tedavi için bölge dışına çıkması gereken hasta ve yaralı sayısının 17 bin 730'a ulaştığını açıkladı.

Bakanlık, İsrail'in seyahat izinleri, ilaç sevkiyatı ve tıbbi malzeme girişine yönelik uyguladığı kısıtlamaların ağır hastalar için "yavaş bir ölüm hükmüne" dönüştüğünü savundu.

Gazze'deki hastanelerde tedavi gören çok sayıda hasta, aylar hatta yıllardır bölge dışında tedavi olabilmek için bekliyor. Ağır beyin travması nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır yatağa bağımlı yaşayan Nail de bu hastalardan biri. Bölge dışına sevk kararı çıkmasına rağmen sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle tedaviye ulaşamadığı belirtiliyor.

Benzer şekilde omurilik yaralanması sonucu kısmi felç geçiren Hamade isimli bir genç de tedavi için gerekli belgeleri bulunmasına rağmen Gazze dışına çıkmayı bekleyen hastalar arasında yer alıyor.

18 bin kişi sevk edilmeyi bekliyor

Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Şifa Hastanesi önünde düzenledikleri basın toplantısında sağlık sektörünün karşı karşıya olduğu tabloya ilişkin güncel verileri paylaştı.

Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zekut, Gazze'de tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle acilen bölge dışına sevk edilmesi gereken hasta ve yaralı sayısının 17 bin 730'a ulaştığını açıkladı.

Zekut, bu kişilerin 3 bin 300'den fazlasının hayati risk taşıyan ve acil müdahale gerektiren vakalardan oluştuğunu belirtti. En kritik hasta grupları arasında kanser hastaları, ağır kan hastalıkları bulunan kişiler ve saldırılarda ağır yaralanan çocukların yer aldığı ifade edildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'i tıbbi tahliyeler konusunda kasıtlı kısıtlamalar uygulamakla suçladı. Bakanlık yetkilileri, bölge dışına çıkış izni verilen hasta sayısının azaltıldığını ve insani geçişlere izin verilen günlerin sınırlandırıldığını öne sürdü.

Yetkililer ayrıca ilaç, tıbbi ekipman ve cerrahi malzeme girişine yönelik kısıtlamaların sürdüğünü, bunun da birçok hastanede büyük ameliyatların yapılamamasına ve bazı bölümlerin hizmet dışı kalmasına yol açtığını belirtti.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, ağır hasta ve yaralıların tedaviye erişebilmesi için sınır kapılarının açılması ve tıbbi sevklerin hızlandırılması çağrısında bulunurken, binlerce kişinin belirsizlik içinde tedavi sırasını beklediğini ifade etti.

Kaynak: Mepa News, Al Jazeera