Özgür Özel Sünni Müslümanları hedef aldı! 'Sünni Müslümanlar kayrılıyor Alevilere haksızlık yapılıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Alevi ve Sünni vatandaşlar üzerinden yürüttüğü ayrıştırıcı siyaset kamuoyunda tepki toplarken, açıklamasındaki büyük bir bilgi yanlışı da dikkatlerden kaçmadı.

Sünni Müslümanları ve ibadethaneleri hedef alarak “Her yere yeteri kadar cami yapılıyor, tüm ihtiyaçları karşılanıyor” iddiasında bulunan Özel’in, gerçeği yansıtmayan bilgiler verdiği ortaya çıktı. Türkiye’de camilerin yapımı başta olmak üzere elektrik, su ve doğalgaz gibi tüm temel işletme masraflarının büyük bir kısmı devlet bütçesinden değil, doğrudan halkın ve hayırseverlerin bağışlarıyla karşılanıyor. Sünni Müslümanları eleştirme gayretiyle halkı yanıltan Özel, toplumu eksik ve yanlış bilgilerle kutuplaştırmakla suçlanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, toplumsal birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan dönemde, Alevi ve Sünni vatandaşlar üzerinden yürüttüğü ayrıştırıcı siyaset kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor. Son yaptığı açıklamalarda, inanç gruplarını kamusal hizmetler üzerinden karşı karşıya getiren Özel, toplumu yeni bir kutuplaşma girdabına sürüklemekle eleştiriliyor.

İnançlar Üzerinden “Biz ve Onlar” Ayrımı

“özgür özel konuşmasında, Sünni vatandaşlara verilen hizmetler ile Alevi vatandaşların durumunu kıyaslayan Özel, farkında olmadan toplumsal barışı zedeleyen tehlikeli bir fay hattını tetikliyor. Vergiler ve ibadethaneler üzerinden üretilen bu “biz ve onlar” retoriği, siyasette uzun yıllardır aşılmaya çalışılan mezhepçi yaklaşımı yeniden harlamaktan başka bir amaca hizmet etmiyor.

Hassas Değerler Oy Devşirme Malzemesi mi?

Özgür Özel’in, geçmişteki birtakım talihsiz ifadeleri ve Kültür Bakanlığı bünyesinde atılan kurumsal adımları hedef alırken kullandığı dil, yapıcı bir muhalefetten ziyade oya tahvil edilecek bir mağduriyet alanı yaratma çabası olarak yorumlanıyor. Yıllardır bir arada, huzur içinde yaşayan halkın inançsal aidiyetlerini siyasi bir koz olarak masaya sürmek, toplumsal katmanlar arasındaki güven duygusunu zedeliyor.

Toplum Kamplaşma Değil, Kucaklaşma Bekliyor

Uzmanlar ve siyasi analistler, inanç gibi son derece hassas ve kutsal konuların günlük siyasi tartışmaların akışına bırakılmaması gerektiği konusunda hemfikir. Özgür Özel’in kitleleri kucaklamak yerine, inanç gruplarını adeta iki ayrı kampa bölerek aradaki mesafeyi açan bu açıklamaları, toplumsal huzuru tehdit eden bir sorumsuzluk örneği olarak kayıtlara geçiyor. Vatandaşlar ise siyasilerden ayrıştırıcı polemikler değil, birleştirici ve kapsayıcı projeler üretmesini bekliyor.