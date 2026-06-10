Siyonistler daha cevap vermeden..! Önce Levent, şimdi de Müsavat İsrail’in imdadına koştu!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin “Bir gün Kudüs Valisi olmak niyazımdır” sözü, Siyonistlerden önce tarihinden ve milletin kopuk eziklerden tangırtı çıkarmaya devam ediyor. Çiftçiyi “Bu hayalin bir maliyeti var Mustafa Bey. Bu Kudüs valiliği hayali, ortaokul yıllarında benim de yaşadığım İslamcı bir çocuğun rüyasıdır. ‘Osmanlı’yı kuracağız, Orta Doğu’yu ele geçireceğiz, Kudüs bizim olacak…’ Bunlar hiç büyümüyorlar. Esenyurt’un sokakları mafyaya teslim olmuş deniyor. Sen önce orayı temizlesene” sözleriyle eleştiren Levent Gültekin’in ardından bu kez İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sahneye çıktı.

KUDÜS'E VALİ BULURLAR SEN MERAK ETME!

Dervişoğlu partisinin TBMM grup toplantısında Bakan Çiftçi’yi şu sözlerle hedef aldı: “Kudüs’e vali bulurlar merak etme! Sen mülki idareden geliyorsun. Mülkiyelisin yahu. Ayrıca artık vali değilsin, bakansın bakan! Türkiye Cumhuriyeti’nin içişleri bakanı olmak dünya hayatında erişilebilecek en şerefli görevlerdendir. Anladık dindarsın da işinize bakın. Sokaklar güvensizlik kaynıyor. Asayiş sorunu diz boyu, Çeteler semtleri mahalleleri işgal etmiş halde. 7 gün 24 saatini bunlara ayırsan belki yine kafi gelmez. Bu memleketin diplomatik bakanları, orduları var. Türkiye’yi sağa sola karikatüre edecek sataşmalar yapan yöneticilerin ülkesi haline getirmeyin arkadaş.”