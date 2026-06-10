  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu Genel Merkezi, Özel Meclis Grubunu aldı! Mirası bölüştüler Akit Medya’ya saldırıya tepkiler büyüyor: Hesap sorulsun Akit Medya’ya linç girişimi! Özgür hedef gösterdi, kudurmuş militanlar saldırdı Genç Parti'den Özel'e soğuk duş! 'Bagajı dolu olan bize gelemez' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Açıklanan destek tutarlarını artırıyoruz! Hayırlı, bereketli olsun! Rozetini başkan Erdoğan taktı! Bağımsız milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'de Sosyal medya paylaşımda ilginç tasvir! Trump şimdi de Japonları çıldırttı CHP'li Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem hakkında istenen ceza belli oldu Dünya Filistinli bebeğe ağlıyor! Katil İsrail askeri 7 aylık bebeğin kafasına sıktı Diğer kurumlar olunca öyle Akit’e böyle! Vandallar saldırdı TGC kıvırdı
Gündem Siyonistler daha cevap vermeden..! Önce Levent, şimdi de Müsavat İsrail’in imdadına koştu!
Gündem

Siyonistler daha cevap vermeden..! Önce Levent, şimdi de Müsavat İsrail’in imdadına koştu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin “Kudüs Valisi olmak niyazımdır” hayaline siyonistlerden önce tarihten ve milletten kopuk içimizdeki eziklerden ses çıkmaya devam ediyor. “Osmanlı’yı kuracağız, Orta Doğu’yu ele geçireceğiz, Kudüs bizim olacak… Bu İslamcılar hiç büyümüyorlar” sözleriyle Çiftçi’yi eleştiren Levent Gültekin’in ardından bugün de Müsavat Dervişoğlu sahneye çıkarak “Kudüs’e vali bulurlar sen merak etme. Anladık dindarsın ama artık bakansın bakan..!” sözleriyle Bakan Çiftçi’yi hedef aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin “Bir gün Kudüs Valisi olmak niyazımdır” sözü, Siyonistlerden önce tarihinden ve milletin kopuk eziklerden tangırtı çıkarmaya devam ediyor. Çiftçiyi “Bu hayalin bir maliyeti var Mustafa Bey. Bu Kudüs valiliği hayali, ortaokul yıllarında benim de yaşadığım İslamcı bir çocuğun rüyasıdır. ‘Osmanlı’yı kuracağız, Orta Doğu’yu ele geçireceğiz, Kudüs bizim olacak…’ Bunlar hiç büyümüyorlar. Esenyurt’un sokakları mafyaya teslim olmuş deniyor. Sen önce orayı temizlesene” sözleriyle eleştiren Levent Gültekin’in ardından bu kez İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sahneye çıktı.

KUDÜS'E VALİ BULURLAR SEN MERAK ETME!

Dervişoğlu partisinin TBMM grup toplantısında Bakan Çiftçi’yi şu sözlerle hedef aldı: “Kudüs’e vali bulurlar merak etme! Sen mülki idareden geliyorsun. Mülkiyelisin yahu. Ayrıca artık vali değilsin, bakansın bakan! Türkiye Cumhuriyeti’nin içişleri bakanı olmak dünya hayatında erişilebilecek en şerefli görevlerdendir. Anladık dindarsın da işinize bakın. Sokaklar güvensizlik kaynıyor. Asayiş sorunu diz boyu, Çeteler semtleri mahalleleri işgal etmiş halde. 7 gün 24 saatini bunlara ayırsan belki yine kafi gelmez. Bu memleketin diplomatik bakanları, orduları var. Türkiye’yi sağa sola karikatüre edecek sataşmalar yapan yöneticilerin ülkesi haline getirmeyin arkadaş.”

Küstah siyoniste ağzının payını verdi: Kudüs davamızdan asla taviz vermeyiz!
Küstah siyoniste ağzının payını verdi: Kudüs davamızdan asla taviz vermeyiz!

Gündem

Küstah siyoniste ağzının payını verdi: Kudüs davamızdan asla taviz vermeyiz!

Bakan Çiftçi'nin Küdüs duasına anlamlı destek
Bakan Çiftçi'nin Küdüs duasına anlamlı destek

Gündem

Bakan Çiftçi'nin Küdüs duasına anlamlı destek

Bakan Çiftçi ‘Kudüs Valisi olmak niyazımdır’ demişti! Siyonistlerden önce Levent Gültekin karşı çıktı!
Bakan Çiftçi ‘Kudüs Valisi olmak niyazımdır’ demişti! Siyonistlerden önce Levent Gültekin karşı çıktı!

Gündem

Bakan Çiftçi ‘Kudüs Valisi olmak niyazımdır’ demişti! Siyonistlerden önce Levent Gültekin karşı çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Siyonistlerin vadedilmiş topraklar hayalini görmezden gelip müslümanın kudüs hayalini eleştirmek.Ne büyük bir çelişki.Düşünmek lazım.

HASAN

NE OLDU ASLANIM SİZİ NEDEN ACITDI !! SİYONİSTLERİN AVUKATIMISINIZ. İTLER BOY BOY ARZIMEVUD HARİTALARI YAYINLARKEN HİC ELEŞTİRDİĞİNİZİ GÖRMEDİK.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23