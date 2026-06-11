Melih Altınok'tan CHP'ye sert soru: Bu kadrolara ülke emanet edilir mi? Türkiye'nin yükünü bunlar mı taşıyacak?

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin bölgesel ağırlığı ile CHP'de yaşanan tartışmaları karşılaştırdı. Altınok, Türkiye'nin bugün KKTC'den Azerbaycan'a, Suriye'den Irak'a kadar birçok ülke ve bölge için güven veren bir aktör konumunda bulunduğunu hatırlattı.

"Türkiye bölgenin denge unsuru"

Altınok, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere dikkat çekerek Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne asker göndermesinin bölgedeki dengeler açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. KKTC'nin güvenliğinde Türkiye'nin vazgeçilmez rol oynadığını vurgulayan Altınok, Suriye'nin güneyinde İsrail'in oluşturmak istediği fiili durumun önündeki en büyük denge unsurunun da Türkiye olduğunu kaydetti.

Irak'ın siyasi ve ekonomik açıdan en güvenli çıkış kapısının Türkiye olduğunu ifade eden Altınok, İran'ın da son dönemde Türkiye'nin komşuluk hukukuna dayalı yaklaşımını yakından gördüğünü söyledi.

"Karadeniz'de istikrarın adı Türkiye"

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Ankara'nın izlediği denge politikasına da değinen Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasinin Karadeniz'de daha büyük krizlerin önüne geçtiğini belirtti. Türkiye'nin bölgesel istikrar açısından kritik bir rol üstlendiğini ifade eden Altınok, birçok ülkenin geleceğini planlarken Ankara'yı hesaba kattığını vurguladı.

CHP'deki tabloya dikkat çekti

Yazısının son bölümünde CHP'de yaşanan tartışmaları değerlendiren Altınok, parti içerisindeki karşılıklı suçlamaların ve güç mücadelelerinin kamuoyunun gözleri önünde yaşandığını belirtti.

CHP'de farklı grupların birbirlerini ağır ifadelerle hedef aldığını hatırlatan Altınok, Genel Merkez'den yerel yönetimlere kadar uzanan tartışmaların partinin yönetim iddiasını gölgelediğini ifade etti.

"Vatandaş aynı soruyu soruyor"

Altınok, Türkiye'nin çevresinde savaşların, krizlerin ve jeopolitik hesaplaşmaların yaşandığı bir dönemde vatandaşların doğal olarak ülkenin geleceğine odaklandığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnsanlar sergilenen ciddiyetsizliğe baktıkça aynı soruyu soruyor: Tüm komşularının sırtını güvenle dayadığı, geleceğini gördüğü Türkiye'yi bu fırtınalı dönemde rotasında tutacak kadrolar bunlar mı?"

Altınok, CHP'de yaşanan liderlik ve güç mücadelelerinin Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu büyük bölgesel sınamalarla kıyaslandığında daha da dikkat çekici hale geldiğini belirtti.