İBB dosyasında dikkat çeken detay! 39 milyonluk ihale, 264 milyonluk kazanç! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Fatoş Pınar Türker'in mahkeme savunmasını ele aldı. Karahasanoğlu, son günlerde kamuoyunda savunmalarda dile getirilen bazı iddiaların öne çıkarıldığını, ancak soruşturmanın merkezindeki yolsuzluk suçlamalarının geri planda bırakıldığını belirtti.

"Asıl cevaplanması gereken sorular var"

Karahasanoğlu, Fatoş Pınar Türker'in duruşmada emniyet sürecine ilişkin bazı şikayetlerde bulunduğunu hatırlatarak, bu iddiaların araştırılması gerektiğini ifade etti. Ancak kamuoyunun esas olarak iddianamede yer alan suçlamalara ve mali işlemlere odaklanması gerektiğini kaydetti.

İddianamedeki ihale detayı

Yazısında soruşturma dosyasında yer alan bir ihale örneğine dikkat çeken Karahasanoğlu, İBB iştiraklerinden biri adına gerçekleştirilen davet usulü bir ihalenin 39 milyon 312 bin TL bedelle verildiğini, aynı işlem sonucunda ilgili firmanın 264 milyon 84 bin TL kazanç elde ettiğinin iddianamede yer aldığını belirtti.

Karahasanoğlu, "Fatoş hanım bu konuda bir savunma yapıyor mu? Yapmıyor. Yapılan ihalede bir şirkete altı kat kazanç nasıl sağlandığını anlatmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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