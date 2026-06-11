İran, Kuzey Irak'ı vurdu!
ABD'nin bu gece başlattığı saldırılara karşılık İran ordusunun, Irak'ın Erbil şehrindeki ABD üssünü hedef aldığı bildirildi.
ABD'nin bu gece başlattığı saldırılara karşılık İran ordusunun, Irak'ın Erbil şehrindeki ABD üssünü hedef aldığı bildirildi.
İran medyasının Irak kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Erbil'deki El Harir Amerikan üssü İran tarafından füzelerle hedef alındı.
Irak El Malumeh sitesi de İran'ın Erbil'deki bir Amerikan radarını imha ettiğini bildirdi.
İran medyasında Mehr, İran silahlı kuvvetleri ile ABD ordusu arasında Basra Körfezi ve Umman Denizi sularında çatışmaların devam ettiğini aktardı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güçlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki birden fazla hedefe karşı saldırıların başladığını bildirmişti.
İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bazı bölgelerde patlama sesleri duyulurken İsfahan, Luristan, Fars eyaletlerinde de İran'a bağlı savaş uçaklarına ait sesler duyuldu.