  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de kaset ve koltuk savaşları mahkeme kapılarına düştü! Koltuğa oturan Kılıçdaroğlu'nun ihraç operasyonuna muhaliflerden şok misilleme geldi! FIFA'nın kirli yüzü bir kez daha ifşa oldu! Batı'ya serbest Müslüman'a yasak Nureddin Nebati, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti CHP'de parsel kavgası büyüyor, Özel'den mahkeme kararıyla dönen Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Saray' suçlaması geldi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Akit’e destek “Siyasi Husumet Gazetecilere Yansıtılamaz” İran'dan eli kanlı ABD'ye tüyler ürperten tabut tehdidi geldi! Tahran yönetimi topyekun bir dünya savaşı fitilini ateşlemek için düğmeye bastı! Trump İran’ın petrolünü çaldıklarını itiraf etti: Milyonlarca varil çıkardık haberleri bile olmadı! Yoksa petrol 250 dolardı CHP Kurultay iddialarında dikkat çeken çıkış! CMP lideri ağır sözlerle gündemi sarstı ABD, İran’a ablukayı ihlal eden bir petrol tankerini daha vurdu Ahlaksızlar, utanmaz reziller! FETÖ okuluna eşcinsel destek ziyareti
Dünya İran, Kuzey Irak'ı vurdu!
Dünya

İran, Kuzey Irak'ı vurdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
İran, Kuzey Irak'ı vurdu!

ABD'nin bu gece başlattığı saldırılara karşılık İran ordusunun, Irak'ın Erbil şehrindeki ABD üssünü hedef aldığı bildirildi.

ABD'nin bu gece başlattığı saldırılara karşılık İran ordusunun, Irak'ın Erbil şehrindeki ABD üssünü hedef aldığı bildirildi.

İran medyasının Irak kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Erbil'deki El Harir Amerikan üssü İran tarafından füzelerle hedef alındı.

Irak El Malumeh sitesi de İran'ın Erbil'deki bir Amerikan radarını imha ettiğini bildirdi.

 

İran medyasında Mehr, İran silahlı kuvvetleri ile ABD ordusu arasında Basra Körfezi ve Umman Denizi sularında çatışmaların devam ettiğini aktardı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güçlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki birden fazla hedefe karşı saldırıların başladığını bildirmişti.

İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bazı bölgelerde patlama sesleri duyulurken İsfahan, Luristan, Fars eyaletlerinde de İran'a bağlı savaş uçaklarına ait sesler duyuldu.

İran'ın güneyindeki denizde İran ve ABD güçleri çatışıyor
İran'ın güneyindeki denizde İran ve ABD güçleri çatışıyor

Dünya

İran'ın güneyindeki denizde İran ve ABD güçleri çatışıyor

İran'dan Hürmüz Boğazı kararı!
İran'dan Hürmüz Boğazı kararı!

Dünya

İran'dan Hürmüz Boğazı kararı!

İran'dan intikam açıklaması! Karşılık verecekler
İran'dan intikam açıklaması! Karşılık verecekler

Dünya

İran'dan intikam açıklaması! Karşılık verecekler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23