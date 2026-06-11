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#1
Foto - ABD'den küstahlık: Somalili hakeme terör suçlaması: Dünya Kupası başlamadan zıvanadan çıktı

FIFA’nın turnuva için seçtiği 'Afrika'da Yılın Hakemi' Omar Abdulkadir Artan, Trump yönetimi tarafından 'terör' suçlamasıyla ABD'ye alınmadığı iddia edildi.

#2
Foto - ABD'den küstahlık: Somalili hakeme terör suçlaması: Dünya Kupası başlamadan zıvanadan çıktı

2026 Dünya Kupası’nın başlamasına sadece birkaç saat kala, futbol dünyası yeşil sahalardan gelen değil, Washington’dan yükselen büyük bir diplomatik ve güvenlik kriziyle çalkalanıyor.

#3
Foto - ABD'den küstahlık: Somalili hakeme terör suçlaması: Dünya Kupası başlamadan zıvanadan çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, turnuvada görev yapması beklenen Somalili ünlü hakem Omar Abdulkadir Artan’ı "terörist bağlantıları" olduğu şüphesiyle ülkeye almadı ve sınır dışı etti.

#4
Foto - ABD'den küstahlık: Somalili hakeme terör suçlaması: Dünya Kupası başlamadan zıvanadan çıktı

The Athletic gazetesinin ulaştığı Trump yönetimi yetkilileri, turnuvanın başlamasına ramak kala yaşanan bu şok gelişmeyi doğruladı. Yapılan resmi açıklamada, Somalili hakemin ülkeye giriş vizesinin iptal edilerek geri çevrildiği belirtildi.

#5
Foto - ABD'den küstahlık: Somalili hakeme terör suçlaması: Dünya Kupası başlamadan zıvanadan çıktı

ABD yetkilileri kararın gerekçesini şu sözlerle ifade etti: - Terör örgütlerinin şüpheli üyeleriyle bağlantılar da dahil olmak üzere, sakıncalı bazı bilgilerin ortaya çıkarılması nedeniyle, söz konusu yolcunun Göç ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmemiştir.

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