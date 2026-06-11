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Siyaset CHP'de yer yerinden oynayacak! 'Özgür Özel istifa ediyor!'
Siyaset

CHP'de yer yerinden oynayacak! 'Özgür Özel istifa ediyor!'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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CHP'de yer yerinden oynayacak! 'Özgür Özel istifa ediyor!'

CHP'de ihraç dalgası sürüyor. Son olarak Özgür Özel'in A takımından 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilirken, ihraç dalgasının bununla sınırlı olmayacağı iddia edildi.

CHP'de ihraç dalgası sürüyor. Son olarak Özgür Özel'in A takımından 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilirken, ihraç dalgasının bununla sınırlı olmayacağı iddia edildi.

CHP'de kriz sürerken Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tarih verdiler. Özgür Özel, CHP'den istifa ediyor. İşte son dakika haberinin detayları...

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 4 saat süren MYK toplantısı gündemine ilişkin açıklama yaptı.

 

İHRAÇ EDİLEN İSİMLER BELLİ OLDU

Sarı, parti üyelikleri askıya alınarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen isimleri açıkladı. Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut.

Bu arkadaşlarımız iddianamelerde yer alan dolayısıyla bizim temiz siyaset anlayışımız çerçevesi içerisinde de arınma siyasetimizin oluşması açısından, buraya katkı sağlamak açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular. Yargı süreci işliyor kuşkusuz. Ceza davaları devam ediyor, önümüzdeki süreçte bu arkadaşlarımız da kendilerini ispat etmek durumunda kalacaklar ve kendilerinin yargı karşısında savunmak durumunda kalacaklar. Aklanıp gelecekler. Bizim aklandıktan sonra bütün bu arkadaşlarımıza da kapımız açık, kalmaya devam edecekler."

 

RESMEN AÇIKLADI! 'ÖZGÜR ÖZEL İSTİFA EDEBİLİR'

CHP'de ihraç dalgası sürerken, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Özgür Özel'in yarın istafa edebileceğini belirten Burhan, "Özgür Özel yarın akşam istifa edebilir." dedi.

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