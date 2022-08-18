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Kadın - Aile Tüm tariflerinizde kullanabileceğiniz çikolata sosu tarifi: İpeksi çikolata sosu nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tüm tariflerinizde kullanabileceğiniz çikolata sosu tarifi: İpeksi çikolata sosu nasıl yapılır?

Sizin de bildiğiniz gibi tatlı tariflerinin bir çoğunda çikolata sosu kullanıyoruz. Genelde de hazır çikolata soslarından kullanıyoruz. Bugün bir değişiklik yapalım ve çikolata sosunu evde kendimiz basit bir tarifle hazırlayalım dedik Çikolata Sos Nasıl Yapılır? Bu tarifler hazır satılanlardan çok daha lezzetli. İster kekinizin ister kurabiyelerinizin üzerine dökün, ister dondurma sosu olarak kullanın. Bu çikolata sosunun ikramlarınızın lezzetine lezzet katacağı su getirmez bir gerçek.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 13:11:00 - 2022-08-18 13:18:03
Tüm tariflerinizde kullanabileceğiniz çikolata sosu tarifi: İpeksi çikolata sosu nasıl yapılır?

Profiterol, kek, pasta ve sütlü tatlılar gibi, istediğiniz her tatlınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz nefis bir sos oluyor. Aşırı lezzetli ve damak çatlatan bir tat. Dilerseniz ekmeklerinize sürerek, dilerseniz de kurabiyelerle tüketin. Hadi gelin hemen çikolata sosu hangi malzemelerle hazırlanır? öncelikle bu malzemeleri görelim. Sonrasında da hemen çikolata sosumuzun hazırlama aşamasına geçelim.

İpeksi çikolata sosu nasıl yapılır?

Malzeme Listesi
250 gr sütlü çikolata
1 yemek kaşığı tereyağ
1 çay bardağı iri kıyılmış ceviz
1 çay kaşığı tarçın

(4 Kişilik - 20 dakika)

İpeksi çikolata sosu tarifi nasıl yapılır?

Çikolatayı benmari usulü eritin. Eriyen çikolatanıza tereyağını katıp, eriyene kadar karıştırın. Altını kapamadan hemen önce tarçını ekleyin, karıştırın. Altını kapadıktan sonra cevizleri ekleyin ve karıştırın. Göz zevkinize uygun kaselerle servis edin. (4-5 Kişilik - 5 dakika)

Malzeme Listesi

1 su bardağı kaymak
1 yemek kaşığı az şekerli çikolata (parçalara bölünmüş halde)
2 yemek kaşığı mısır pekmezi (isteğe bağlı)
1/2 çay kaşığı vanilin
1/4 çay kaşığı tarçın

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Tüm tariflerinizde kullanabileceğiniz çikolata sosu tarifi:

Hazırlanışı

Tereyağını orta sıcaklıkta sürekli karıştırarak yoğun kremanın içinde eritin. 2. Tereyağı eriyince içine çikolatayı ilave edip pürüzsüzleşinceye kadar karıştırarak eritin. Mısır pekmezini, vanilini ve tarçını ilave edip karıştırın. 3. Kabı ateşten alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Buzdolabında saklayın. Kullanmak için mikrodalga fırında veya ocakta tekrar ısıtabilirsiniz. En iyi lezzet için en sevdiğiniz kaliteli çikolataları kullanın.

Püf Noktası

Mısır pekmezi sosa ekstra pürüzsüzlük ve ipeksilik veriyor ama eğer istemezseniz kullanmayabilirsiniz, sos yine de harika olacaktır.

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