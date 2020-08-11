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Eğitim

Tüm öğrencileri yakından ilgilendiren karar... MEB'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 21:39:00 - 2020-08-11 21:41:15
Tüm öğrencileri yakından ilgilendiren karar... MEB'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.

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