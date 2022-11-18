Tüm hesaplar değişti! İşte en düşük ve en yüksek maaşlar

Milyonlarca emekli ve memur ocak zammını beklerken, bugün kritik bir veri daha açıklandı. Merkez Bankası'nın kasım ayı enflasyon beklenti anketi paylaşıldı. Buna göre enflasyon beklentisi yüzde 68,06 oldu ve maaş tablosu da değişti.

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre, en düşük memur maaşının son Merkez Bankası anketine göre, 10 bin 845 TL olması bekleniyor.

En düşük memur emeklisi maaşı ise aynı hesaba göre, 7235 TL olacak.

2000 öncesi SSK emeklisinin en düşük maaşı, Merkez Bankası'nın kasım enflasyon anketine göre 5533 TL olacak. 2000 sonrası en düşük SSK emeklisi maaşı ise 3431 lira olacak.

Bağ-Kur esnaf emeklisinde ise aynı hesapla en düşük maaş 4955 lira olarak bekleniyor.

Memur maaşları nasıl olacak?

Genel müdür (1/4) maaşı 35 bin 490 TL'ye yükselecek.

Şube müdürü (lisans, 1/4) 18 bin 868 lira maaş alacak.

Lisans mezunu bir 9/1 memurun maaşı 11 bin 557 liraya yükselecek.

Öğretmenin maaşı 14 bin 616 liraya yükselecek.

1. sınıf kaymakam maaşı 32 bin 829 liraya yükselecek.

Başkomiser maaşı 18 bin 823 liraya çıkacak, polis memuru maaşı ise 16 bin 367 lirayı bulacak.

Uzman doktorların maaşı 22 bin 446 liraya çıkacak. Hemşirelerin maaşı ise 14 bin 82 liraya yükselecek.

Profesör maaşının ise aynı hesaba göre, 30 bin 936 lira olması beklenirken, araştırma görevlisinin maaşı 18 bin 229 liraya yükselecek.