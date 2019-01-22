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Tüm dünyayı şoke etmişti... O bebekler doğdu! Hükümet harekete geçti

Çin'de anne karnındaki bebeklerin genetiğiyle oynandığı bildirilmişti. O bebekler dünyaya geldi. Hükümet, bebeklerin genlerini değiştiren bilim insanı He Jiankui hakkında soruşturma başlattı.

22 Ocak 2019 Salı 09:53
Tüm dünyayı şoke etmişti... O bebekler doğdu! Hükümet harekete geçti

Çinli bilim insannı He Jiankui, hamile bir kadının karnındaki ikiz bebekleri HIV virüsüne karşı bağışıklık kazandırmak amacıyla genetiğini değiştirdiklerini bildirmişti. Söz konusu bebekler dünyaya geldi. He Jiankui hakkında soruşturma başlatıldı, Çinli bilim insanı ciddi cezalarla karşı karşıya kaldı. He'nin dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerinin dünyaya gelmesini sağlarken etik inceleme evraklarında sahtecilik yaptığı da iddia ediliyor.

Bulgulara ulaşıldı

Çin'in güneyindeki Guangdong bölgesindeki sağlık komitesinin başlattığı soruşturmada, He'nin "Üreme hedefiyle genleri değiştirilmiş bebek yaratmak için bilinçli olarak denetimden kaçtığı" yönünde bulgulara ulaşıldı. Yetkililer ayrıca araştırmacının, Çin'de yasadışı olan güvenlik düzeyi belli olmayan bir yöntemi insan embriyolarında kullandığını da açıkladı.

Faaliyetler askıda 

Açıklama bu araştırmanın etik olup olmadığı ve güvenliği konusunda uluslararası tartışmalar başlatmıştı. Yüzlerce Çinli ve uluslararası bilim insanı He'yi kınayarak insan embriyolarında gen değiştirme uygulamasının üreme amaçlı kullanılmasının etik olmadığını savunmuştu.

Çin hükümeti de He'nin insan genlerini değiştirmeye yönelik araştırma faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

İlk denemede ikizler doğdu

He'nin uygulaması sonrasında 7 kadının tüp bebek tedavisi sırasında bazı embriyoların genetiğinin değiştirildiği ve hamilelikle sonuçlanan ilk denemede ikiz kız bebeklerin dünyaya geldiği açıklanmıştı.

He, embriyolardaki bu deneyleri, vücüda AIDS virüsü HIV'e karşı bağışıklık kazandırmak amacıyla yaptığını söyledi. Az sayıda insanın bu yeteneğe doğuştan sahip olduğu belirtiliyor.

Genetik tasarım, birçok ülkede DNA'da yapılacak değişikliklerin gelecek nesillere aktarılabileceği ve diğer genlere zarar verilebileceği endişesiyle yasak.

Bazı uzmanlar da "insan deneyi" olarak niteledikleri bu denemelerin çok riskli olduğunu söylüyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 09:53
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