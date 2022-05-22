Tüm dünyaya böyle duyurdular! Barbar Putin, Erdoğan'ın o teklifini reddetti

Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, hava saldırılarının hâlâ sürdüğü Kiev'den Rusya'nın işgali ile ilgili önemli mesajlar verdi. CNN TÜRK'e konuşan Poroşenko, işgalin Üçüncü Dünya Savaşı'na evrilmeye başladığını söyledi. Petro Poroşenko, işgalin küresel gıda krizine yol açtığını belirtti. Poroşenko, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mariupol'deki askerlerin tahliyesi için arabuluculuk girişimleri dolayısıyla teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e derhal Ukrayna'dan çekilme çağrısı yaptı. Rus halkına da seslenen Poroşenko, seferberlik kapsamına giren erkeklerden orduya yazılmamaları çağrısı yaptı.

"Barbar Putin, Erdoğan'ın teklifini reddetti"

Petro Poroşenko, "Rusya'nın Ukrayna askerleri üzerinde hukuki ya da yargısal saldırı düzenlemek için hiçbir yetkisi yoktur. Rusya toprağımıza girdi. Sivilleri öldürdü. Ukrayna askerleri kendi şehirlerini, kendi topraklarını, halklarını korudular. Bu hususta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinden minnettarız. Kendisi Ukraynalı askerleri savaş bitimine kadar Türkiye'de tutmayı teklif etti. Barbar Putin, Erdoğan'ın teklifini reddetti. Bu kabul edilemez. 3 konuda taviz verilebilir. Ateşkes, Rus askerlerinin tamamen çekilmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması ve sivil mağdurların kurtarılması. Başka taviz olmaz. Bu Putin'in son şansı. Yoksa bırakın rezil olmayı canından olacak. Eğer bu olmazsa, Putin küresel krizin iyice dibini görecek. Buradan da çıkış yok. Benim önerdiğim yol çok net. Küresel Putinsizleştirme adını veriyorum buna. Küresel finanstan Putin’in cebine tek kuruş girmemeli. Küresel ticaretten tamamen men edilmeli. Rusya ile ticaret yapmamalıyız. Günün sonunda Rusya da 'Putinsizleştirilmeli'. Çünkü eğer Putin şimdi dursa ve geri çekilse bile kimse birkaç yıl içinde başka bir savaş başlatmayacağının garantisini veremez. Bu yüzden tek yöntem dünyayı 'Putinsizleştirmek'. Bu kavramı iyi öğrenin. Başka alternatifimiz yok" dedi. Poroşenko, Rus askerlerine de "Lütfen deli Putin'in suç teşkil eden emirlerini uygulamayın" çağrısı yaptı.

KAYNAK: CNN TÜRK / HİLKEN DOĞAÇ BORAN