Tüm dünyanın gözü ABD'ye çevrildi! Hava sıcaklığı bir günde 30 derece düşecek, kar yağacak

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde yaşanması beklenen bir dünya gündemine oturdu.

Sıcaklık 30 derece düşecek ve kar yağacak

Haber 7'de yer alan habere göre, ülkede açıklanan hava tahmin raporlarına göre, Denver kentinde 8 Eylül Salı günü kuvvetli bir soğuk hava dalgasının sıcaklığı 1 günde 28-30 derece düşürmesi ve kar yağışına neden olması bekleniyor. Tüm dünya bu olayı merakla beklerken, bölge halkı ise endişeyle karşılıyor.

33 derecelik sıcaklığın ardından 14 cm kar yağdı

Öte yandan Washington Post gazetesi, merakla ve endişeyle beklenen bu hava olayına ilişkin bir haber yayımladı. Gazete, Denver kentinin daha önce de kuvvetli soğuk cephe geçişlerine sahne olduğunu kaydederken, 12 Eylül 1993'de hava 33 derece iken, ertesi günün akşamında 14 santimetre (cm) karın yağdığını belirtti.

Bu olay ilk değil

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kenti, en büyük sıcaklık değişimini ise 25 Ocak 1872'de yaşanmış. Sabah saatlerinde 46 derece olan sıcaklık, akşam saatlerinde eksi 20 dereceye düşmüş.

Washington Post'un hazırladığı habere göre, kentte bir diğer önemli sıcaklık değişimi ise, 24 Şubat 2014'te meydana gelmiş. Sabah saatlerinde 26 derece olan sıcaklığın 57 dereceye, gece yarısından sonra da 29 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

Değişimlerin sebebi Pasifik'teki tayfunlar mı?

Şaşırtıcı hava sıcaklığı değişimlerine sahne olan bölgenin topografik yapısı nedeniyle böyle değişimler gösterdiği belirtilirken, çok fazla yüksek ve düz alan bulunan bölge için bazı araştırmacılar, Pasifik'te meydana gelen tayfunların bu ani hava değişimine yol açıyor olabileceğini belirtiyor.