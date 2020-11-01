Tüm dünyadan taziye ve destek mesajı yağdı

Yunanistan, Hırvatistan, Kosova, Özbekistan, İran, Finlandiya, Gürcistan, Kanada, İspanya, Katar, Hollanda, Bulgaristan, Sierra Leone, KKTC, Irak, Pakistan, Kuveyt ve Azerbaycan gibi 18 ülkenin dışişleri bakanları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak destek mesajlarını iletti. Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader de Çavuşoğlu'nu arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Arnavutluk, Meksika, Fransa, Letonya, Litvanya, İsveç, Maldivler, Estonya, Malta, Şili, Almanya, Ürdün, Romanya, Kuzey Makedonya, İngiltere, Slovakya, Danimarka, Moldova, Polonya dışişleri bakanları da sosyal medya hesapları üzerinden Çavuşoğlu'na taziye ve destek mesajları gönderdi. Pakistan, Yunanistan, Suudi Arabistan, Hırvatistan, İspanya, Slovenya, İran, Kosta Rika, Kosova, ABD, Belçika, İtalya, Ekvator, Almanya, Norveç, Portekiz, Kolombiya, Afganistan ve Avusturya olmak üzere 19 ülkenin dışişleri bakanlıkları da deprem nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu. NATO Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Irak Türkmen Cephesi bakanları ile çok sayıda ülkenin devlet başkanı da taziye ve destek mesajlarını iletti.