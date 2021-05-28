  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Blinken’dan İsrail’e uyarı
Avrupa'nın en yüksek yapısı İstanbul'da açılıyor!
Bombalı eylem böyle önlendi! Diyarbakır'da hareketli anlar
FETÖ'ye sınav operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Ekonomi Tüm dünyada yükselişe geçti! Dolar yeni rekorunu kırdı!
Ekonomi

Tüm dünyada yükselişe geçti! Dolar yeni rekorunu kırdı!

Dolar, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın faiz oranlarının olağanüstü düşük olmasını söylemesiyle birlikte tüm dünyada ani yükselişe geçti. Dolar, 8,59 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 11:38:00 -
Tüm dünyada yükselişe geçti! Dolar yeni rekorunu kırdı!

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar 8.5995 liralık yeni tarihi yüksek düzeyini gördü.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Analistler, TCMB'nin "yüzde 19"daki politika faizini, bu düzeyde tutması, piyasalardaki satış baskısını hafifleten en büyük etken olarak gösteriyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faizi öngörülenden önce artıracağına ilişkin beklentilerin artmasıyla sterlin dolar, euro ve yen gibi önde gelen para birimleri karşısında güçlenirken, ABD para birimi de, başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi.

Bugün iç piyasada TCMB'nin yılda iki kez açıkladığı Finansal İstikrar Raporu'nda yer alan ifadeler de izlenecek. Veri gündeminde Nisan ayı dış ticaret istatistikleri ve Mayıs ayı ekonomik güven endeksi yer alıyor. Piyasa kapanışı ardından ise S&P'nin olası Türkiye not güncellemesi de izlenecek.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 400/405 düzeyindeydi.

S&P not değerlendirmesi bugün

Haftanın son işlem gününde Standard and Poors'un (S&P) daha öncde açıkladığı takvimde yer alan olası Türkiye raporu izlenecek.

Küresel piyasalarda ise Biden'ın bugün açıklayacağı 6 trilyon doları bulması beklenen ABD'nin 2022 yılı mali bütçesi takip edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali Karakeseli

Yok öyle bir şey. Gidin Akit okuyun, orada Türkiye’nin hamlelerinin Amerika’yı nasıl zor soktuğu, doların ne hallere düştüğü. Çin ve Rusya’nın Türkiye önderliğinde doların dominantlığına nasıl son vereceği yazıyor.
  • Yanıtla
Yürek sızlatan görüntü! Galata Kulesi aynı anda intihar ve evlilik teklifine şahit oldu!
Yaşam

Yürek sızlatan görüntü! Galata Kulesi aynı anda intihar ve evlilik teklifine şahit oldu!

Beyoğlu'nda Galata Kulesi, aynı anda yaşanan evlilik teklifi ve intihar olayına şahit oldu. Bir yanda 20 yaşındaki genç kız intihar ederek h..
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavrı tepki çekti
Gündem

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavrı tepki çekti

CHP'li İBB yönetimini yaptığı açıklamalarla zora sokan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun söz aldığı sırada İBB Başkanı Ekrem İ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yıl önce projesini anlatmıştı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yıl önce projesini anlatmıştı

Bundan 27 yıl önce 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay