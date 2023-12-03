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Teknoloji Tüm dünyada ve aynı anda kesilebilir mi? Global endişenin kaynağı belli oldu
Teknoloji

Tüm dünyada ve aynı anda kesilebilir mi? Global endişenin kaynağı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-03 16:08:00 - 2023-12-03 16:08:38
Tüm dünyada ve aynı anda kesilebilir mi? Global endişenin kaynağı belli oldu

Global söylemlere göre dünyayı küresel bir internet kesintisi bekliyor. Peki neden ve nasıl?

Ev internetinizin, birkaç saatliğine de olsa kesilmesi büyük bir sıkıntı oluşturabilir. Hele acilen kullanmanız gerekiyorsa durum daha da kötü bir hale gelir.NASA, bir sonraki güneş maksimumunun 2025’in sonlarında başlayacağını öngörüyor. Güneş’in solar aktivitesini inceleyen bilim insanlarına göre bu gerçek bir olasılık.

Global söylemlere göre dünyayı küresel bir internet kesintisi bekliyor. Peki neden ve nasıl?

Güneş, her 11 yılda bir “solar maksimum” olarak bilinen ve yüzeyinde karanlık noktaların belirmeye başladığı bir evreden geçer.

Uyduları etkiliyor

Hindistan’daki IISER Kolkata Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi‘nde, fizikçi Dr. Dibyendu Nandi liderliğinde yürütülen yeni bir çalışma, bunun daha erken bir tarihte, 2024’ün başlarında yaşanabileceğine işaret ediyor.

Mail Online’a konuşan Nandi, “Güneş fırtınalarının yoğunluğunu ve sonuçlarını bu kadar erken tahmin etmek mümkün değil, ancak yeni yıl yaklaştıkça daha fazla şey öğreneceğiz” dedi. Nandi, sözlerine şöyle devam etti:
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“En yoğun fırtınalar bazen Dünya yörüngesindeki alçak uyduların felaketle sonuçlanabilecek şekilde yörüngelerinin bozulmasına, iletişim ve navigasyon ağları gibi uydu tabanlı hizmetlerin aksamasına neden olabilir.”

Yani bu, her gün kullandığımız birçok teknolojik aracın kesintiye uğraması anlamına gelebilir. Nandi’ye göre, işe bir de güzel tarafından bakmalıyız. Zira “Bu patlamalar, aynı zamanda güzel auroralar da oluşturur, bu nedenle 2024, aurora avcıları için iyi bir yıl olabilir”

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