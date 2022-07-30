Tüm dünya Aysu Türkoğlu'nu konuşuyor!

21 yaşındaki Bodrumlu yüzü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasında bulunan Manş Denizi'ni hiç durmadan 16 saat boyunca yüzerek 'Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü' unvanının yeni sahibi oldu. Genç sporcu adını tarihe yazdırmayı başarırken, karaya çıkmasının ardından Türk Bayrağı açarak zafer pozu verdi.

21 yaşındaki Türk yüzücü Aysu Türkoğlu, gerçekleştirilmesi zor bir rekora imza attı. Bodrumlu yüzücü Türkoğlu, kuş uçuşu 34 kilometreyi geçen, İngiltere ve Fransa arasında bulunan Manş denizini yüzerek geçerek 'Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü' unvanının yeni sahibi oldu.

Rekortmen yüzücü, Türkiye saatiyle dün 12.02'de Dover'dan başladığı Manş geçişini çok yönlü akıntılar ve dalgalarla boğuştuğu 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında bitirdi.

Aysu Türkoğlu'nun yüzüşünün son kısmında hocası Bengisu Avcı Erdoğan da denize atladı. Kurallar gereği Aysu Türkoğlu ve Bengisu Avcı Erdoğan birlikte karaya çıktı. Aysu Türkoğlu ve Bengisu Avcı Erdoğan, karaya çıktıktan sonra birlikte Türk Bayrağı açtılar.

Rekorun ardından Genç sporcunun antrenör ve ailesi kendisini tebrik etti. Kendisine eşlik eden teknenin kaptanın "Yaşlı bir adamı çok mutlu ettin" şeklindeki tebriği sonrası Aysu Türkoğlu, "Bu kadar ağlayıp, zırladım" dedi.

Genç sporcunun babası yaşanan sevinç sonrası "Çok büyük bir olay başarın, yaşanmamış bir şey başardın, zırlaman çok normal" ifadelerini kullandı. Uzun bir süredir kulaç atan sporcu, "Birazcık sandviç kaldıysa verir misiniz, çok acıktım" dedi. Rekortmen ekip daha sonra teknede zafer pozu verdi.

MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU'DAN TEBRİK!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen Aysu Türkoğlu’nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manş Denizi’ni yüzerek 16 saat 28 dakikada geçen ve ‘Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk’ unvanını elde eden Aysu Türkoğlu’nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu paylaşımında, “Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu. Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.



