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Ekonomi Tüm alımlar mevzuata uygun gerçekleştirildi
Ekonomi

Tüm alımlar mevzuata uygun gerçekleştirildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Aralık 2019’da taşındığı binanın ihtiyaçlarına yönelik tüm alımların yasal mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 18:01:00 -
Tüm alımlar mevzuata uygun gerçekleştirildi

EPDK’den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “AKP’li vekil odasına 400 bin liralık halı aldı’ başlığıyla gerçek dışı ve kurumumuzu yıpratmaya yönelik bir haber çıkmıştır. EPDK, 2019 yılının aralık ayında yeni hizmet binasına taşınmış ve o tarihten bu yana bina ihtiyaçlarına yönelik bütün alımlarını yasal mevzuata uygun, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde gerçekleştirmektedir. Yine binamız için gerekli olan temsil odaları dahil iç mekanlar ve ihtiyaç duyulan bütün alanlarda kullanılmak üzere halı alımı için ihaleye çıkılmış ve pazarlık usulü ile yapılan ihale sonucu 52 adet halı alınmıştır. Kurumumuzun ihtiyaç duyulan alanlarında kullanılan 52 adet halının sadece bir kurul üyemizin ya da herhangi bir makam odası için alındığı algısına yol açan haberlerin gerçek dışı ve maksatlı olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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