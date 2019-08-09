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Tükenmişlik sendromu | Nedenleri ve çözümleri

Bilenin de bilmeyenin de dilinden düşürmediği tükenmişlik sendromunun aslı astarı nedir? İçimizde tükenmeye meyilli bir yapı var mı? Cevabı yazımızda..

09 Ağustos 2019 Cuma 22:17
Tükenmişlik sendromu | Nedenleri ve çözümleri

Tükenmişlik, aşırı derecede yaşanan ve uzun süren stres döneminin insan üzerinde; fiziksel, duygusal ve zihinsel yorgunluk olarak belirmesi durumudur.  Monoton bir yaşayış düzeni, her duruma isyan etme, beğenmeme gibi durumlar tükenmişliği tetikleyebilir. 

Tükenmişlik sendromunu neden olur?

Hayat bakış açınız karamsarlıktan geçiyorsa,

Kendinizi güçlü hissetmenize rağmen yaptığınız durumun size yakışmadığını ve değersizleştirdiğini düşünüyorsanız,

Monoton bir hayata sahipseniz,

Uyuyor fakat uyuduğunuzdan anlamıyor ve hatta yorgun kalkıyorsanız,

Çok fazla sorumluluk altına girerek kaldıramayacağınız düşüncelerine girmek,

Hep yüksekleri hedefleme ve zorluklar yüzünden geride kalma hissine yenilme-yenildiğini hissetme,

Çok çalışmak ve her zaman mükemmeli isteme gibi durumlar sizin tükenmişlik sendromuna girmenize sebebiyet veren durumlardır. 

Bu durumların sonucunda bağışıklık sisteminizin zayıfladığını, sıkça hastalandığınızı ve vücudunuzun çeşitli yerlerinde ağrılar hissettiğinizi fark edebilirsiniz. Kaçtığınız takdirde de bütün işlerin yığılacağını sonunda da başarısızlık hissiyatıyla birlikte motivasyon kaybına uğradığınızı gözlemleyeceksiniz. Sonuç olarak kötü alışkanlıklara bu evrede başlama eğilimi gösterebilirsiniz. Kendinizi dış dünyaya kapatma isteğinde bulunabilirsiniz.

Tükenmişlik sendrou nasıl atlatılır?

  • Önceki yaşantınızla şimdiki arasında farklılık hissettiğiniz noktada durmalı ve yakın çevrenize bunu bahsetmelisiniz. 
  • Eskisi gibi sosyalleşmek fakat bütün sorumluluk ve sıkıntıları tek başınıza kaldırmamak için çözümler aramalısınız. 
  • Kendi değerinizin, kıymetinizin bilindiği, mutlu olmak için dolusuyla sebebin bulunduğu dünyaya bir gün de ara vererek gülümsemeyi becermelisiniz. 
  • Her şeyi siz çözüp, kurtarmayacaksınız. Bunun bilincinde olarak rahat bir beyinle yolunuza devam edin.
  • Dengeli beslenin, spor yapın, aktivitelere katılın ve yürüyüşünüzü aksatmayın.
  • ''Hayır'' kelimesini öğrenin ve sınırlarınızı belirleyin.
  • Olumsuz insanlardan olabildiğince uzak durarak hayata gülün.

Taşıdığınız beden size ait ve sizden sadece bir tane var. Bir daha bu şansı bulamayacaksınız. Kendinize mola vermeyi, vakit ayırmayı bilmediğiniz sürece verimli olmanın manasız olduğunu ve en önemlisi de bir robot değil duygusal bir varlık olduğunuzu unutmayın..

Sağlıcakla kalın..

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 22:17
  1. tükenmişlik sendromu
  2. psikoloji

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