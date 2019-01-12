0553 313 94 23

Tükenen sermaye

En değerli sermayelerimizden biri olan zaman, güneşin buzu erittiği gibi günler ve aylar tarafından hızla tükenmektedir.

12 Ocak 2019 Cumartesi 12:59
Tükenen sermaye

Bağdat’ta sıcak bir gün… Yolda talebeleri ile yürümekte olan bir irfan ulusu… O sırada köşede görünen satıcının avazesiyle irkilir.

Başında büyükçe bir buz kalıbı taşıyan satıcı, yüksek sesle:

Ey ahali, güneş sermayemi tüketmektedir. Alın ve kurtarın beni!...

Bu hale şahit olan Hak dostu bir “Eyvah!...” ile olduğu yere yığılır. Yardım eden talebeleri, biraz sonra kendine gelmeye başlayan üstadlarına niye bayıldığını sorarlar.

Üstadın cevabı çok müthiştir:

Nasıl ‘Ah!...’ etmeyeyim, güneşin buzu erittiği gibi günler ve aylar da bizim ömür sermayemizi eritiyor. Ya iflas edersek!...

Evet, Koca Ragıp Paşa ne kadar anlamlı söylemiş:

Saatin çaldığı evkatı değildir her kâr;

Müddet-i ömrün gelip geçtiğine ‘ah’ eder.

(Hoş bir mûsikî zannedilen saatin tik-tak’ları akıllı insanlara, ömrün rüzgar gibi gelip geçtiğini ihtar eden birer feryad avazesidir.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 12:59
  1. Bağdat
  2. Koca Ragıp Paşa
  3. ömür sermayesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Çorum ilçe belediye başkan adayları 2019
    1. AK Parti Çorum ilçe belediye başkan..
    2. İzmir'de sağanak su baskınlarına neden..
    3. MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici..
    4. AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan..
    5. Yerel seçimlere katılacak parti sayısı..
    6. Hastayı 2 kilometre yürüyerek..
    7. Türkiye’nin zaferi tüm dünya..
    8. Dinin muhatabı yaşayan akıllılardır
    9. PKK hamile kadını infaz etti
    10. Nisan ve Mayıs'ta ortaya çıkıyor,..
    11. Çevirileriyle yaşayan yazar:..
    12. AK Parti Kahramanmaşar Onikişubat..
    13. İrfan Gündüz: Tasavvuf, insan ve..
    14. Fıkıh! Tevbe namazı var mıdır?
    15. Tükenen sermaye
    16. Kolombiya'da Başsavcı Martinez'in..
    17. "Başarı bayrağını zirveye birlikte..
    18. Sırat köprüsü
    19. İlmihâl öğrenmek, her Müslümana farzdır
    20. Kalekim’den ısı yalıtımıyla tüketimi..
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm