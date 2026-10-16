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Gündem Kocaeli'de acı haber: Sel sularına kapılan eski muhtarın cansız bedeni denizde bulundu!
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Kocaeli'de acı haber: Sel sularına kapılan eski muhtarın cansız bedeni denizde bulundu!

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Kocaeli'de acı haber: Sel sularına kapılan eski muhtarın cansız bedeni denizde bulundu!

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşanan sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli’den acı haber geldi. Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Gedikli’nin cansız bedeni, Deniz Polisi ekipleri tarafından İzmit Körfezi’nin Yarımca açıklarında bulundu.

Kocaeli genelinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağış ve sel felaketi nedeniyle üzücü bir olay yaşandı. Eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli, aniden bastıran sel sularına kapıldı. Gedikli'nin cansız bedeni bulundu.

14 Ekim günü akşam saatlerinde eşiyle birlikte tarlalarındaki barakada kalan Gedikli, yoğun yağışın ardından eve gitmek için aracını almaya çıktı. Gedikli'den haber alamayan eşi, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine başlatılan çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntülerinden Gedikli'nin kullandığı aracın taşkın sularına kapıldığı belirlendi.

Dün, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş halde bulunan araç, sudan çıkarıldı. Araçta yapılan kontrolde Gedikli'ye rastlanmadı.

Aralıksız sürdürülen arama çalışmaları neticesinde Gedikli'nin cansız bedeni Körfez açıklarında bulundu.

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