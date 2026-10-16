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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Manet'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Manet'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Manet'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye davetine icabet eden Kamboçya Başbakanı Hun Manet'i İstanbul’da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Başbakan Manet'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Birbirlerine heyetlerini tanıtan Erdoğan ve Manet, daha sonra baş başa ve heyetlerarası görüşme yaptı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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