  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beslediği yılan kendisini de ısırmaya başladı! Siyonist eşkıyalar ABD’li gazeteciye saldırdı Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlandı: Başkan Erdoğan'dan cenaze namazında önemli sözler Sözde gazetecinin rezil rüsva olduğu anlar! İşte Anadolu İrfanı Kamuoyundan yetkililere çağrı! Eli kanlı Herzog’un hava sahamızdan geçişine izin verilmesin Tamar Tanrıyar son dakikada avucunu yalamış! Ekrem ve Sarıgüller arasında ‘voleybolcu metres’ pazarlığı! Felakette bilanço ağırlaşıyor: İstanbul'da ölen sayısı yükseldi! Bakan Şimşek duyurdu: Fon yatırımcılarını ilgilendiren düzenleme için tarih verdi AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok! CHP'de 48 ihraç! Partinin ağır topları da kapının önüne kondu Tek suçu başörtülü olmak! 21 yıllık öğretmene gözyaşlarıyla veda
Gündem İBB Şehir Hatları AŞ duyurdu! Bazı vapur seferlerini iptal etti
Gündem

İBB Şehir Hatları AŞ duyurdu! Bazı vapur seferlerini iptal etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İBB Şehir Hatları AŞ duyurdu! Bazı vapur seferlerini iptal etti

İBB Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç, Kadıköy-Haliç hatları seferleri ve Uzun Boğaz Turu'nda seferler yapılamayacak.

 

İşte iptal edilen seferler

Kadıköy-Karaköy Hattı'nda saat 21.00'den sonra, Üsküdar-Eminönü Hattı'nda 20.30'dan sonra, Beykoz-Sarıyer Hattı'nda 18.55'ten sonra, Küçüksu-İstinye Hattı'nda 18.40'tan sonra, Çubuklu-İstinye Hattı'nda 19.00'dan sonraki seferler ile Büyükada-Sedef Adası Hattı ile Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı'ndaki tüm gece seferleri de iptal edildi.

Felakette bilanço ağırlaşıyor: İstanbul'da ölen sayısı yükseldi!
Felakette bilanço ağırlaşıyor: İstanbul'da ölen sayısı yükseldi!

Gündem

Felakette bilanço ağırlaşıyor: İstanbul'da ölen sayısı yükseldi!

Marmara ve Karadeniz teyakkuzda: Murat Kurum'dan İstanbul dâhil 5 ile turuncu, 36 ile sarı kodlu uyarı!
Marmara ve Karadeniz teyakkuzda: Murat Kurum'dan İstanbul dâhil 5 ile turuncu, 36 ile sarı kodlu uyarı!

Gündem

Marmara ve Karadeniz teyakkuzda: Murat Kurum'dan İstanbul dâhil 5 ile turuncu, 36 ile sarı kodlu uyarı!

İstanbul'da yaşayanlar aman dikkat! Valilikten şiddetli yağış uyarısı
İstanbul'da yaşayanlar aman dikkat! Valilikten şiddetli yağış uyarısı

Gündem

İstanbul'da yaşayanlar aman dikkat! Valilikten şiddetli yağış uyarısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23