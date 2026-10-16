  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'den İran'a 25 milyar dolarlık dev darbe İlnur Çevik'ten flaş açıklama! İşte kızının gözaltına alınma sebebi Mersin'de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu! Siirt'te korku dolu gece! 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı Adıyaman'da Sopalı Meydan Savaşı! Biber Gazlı Müdahaleyle 5 Yaralı! Samsun'da dönüşüm rekoru kırıldı: 3,5 ayda 100 bin ambalaj biriktirerek birinci oldu Kuvvetli yağışlar göle can suyu oldu: Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseldi Atina’dan jeopolitik sınır testi mi? 4 ülkeden Doğu Akdeniz’de dikkat çeken hamle AK Parti Fatih Kadın Kolları'ndan “Özgür İrada Bilinçli Gelecek” buluşması
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Mersin'de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mersin'de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu!

Mersin kent merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı.

#1
Foto - Mersin'de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu!

Mersin'de akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağmur su taşkınlarına neden olurken, trafikte de aksamalar yaşandı.

#2
Foto - Mersin'de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu!

Mersin'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent merkezinde su taşkınlarına neden oldu. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, özellikle ana arterlerde trafik akışı olumsuz etkilendi.

#3
Foto - Mersin'de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu!

Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yaklaşık 1 saat süren yağmurun etkisini kaybetmesiyle birlikte sular hızla çekilirken, büyük bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıraya girdiler: Trabzon Salah’ın ablasını da transfer etmek istiyor
Kültür - Sanat

Sıraya girdiler: Trabzon Salah’ın ablasını da transfer etmek istiyor

Trabzon Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah’ın transferinin ardından ablası Rabab Salah’ı da gözüne kestirdi. Abla Salah, kendi moda mark..
Ortopedi ve travma uzmanı doktor, Kur’an-ı Kerim’deki mucizeyi böyle anlattı: Şu an elim ayağım titriyor resmen!
İSLAM

Ortopedi ve travma uzmanı doktor, Kur’an-ı Kerim’deki mucizeyi böyle anlattı: Şu an elim ayağım titriyor resmen!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Arık'ın, Kuran'ı Kerim'deki insanların ölmeden önceki son anlarını anlatan Kıyamet Suresi'nde ye..
Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı
Gündem

Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı

Sarallar’ın önde gelen isimlerinden Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı. Polis ekipleri kaçan saldırganı ya da saldırganları yakalamak için..
İsmail Saymaz’a Murat Ağırel'e hodri meydan demişti, öldürüldü! Halktv'ye el konulunca şimdi o konuşma hatırlandı
Gündem

İsmail Saymaz’a Murat Ağırel'e hodri meydan demişti, öldürüldü! Halktv'ye el konulunca şimdi o konuşma hatırlandı

Sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan ve yurt dışında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Muhammet Yakut’un, Halk TV ve sahibi Caf..
Konferans Ligi'ne görkemli başlangıç
Spor

Konferans Ligi'ne görkemli başlangıç

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk oldu. Sahadan Trabzonspor galip ayrıldı.
Rüşvetten tutuklanan belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
Gündem

Rüşvetten tutuklanan belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, dün rüşvetten tutuklanan Ardahan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23