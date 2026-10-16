Kubilay Kaan Kundakçı davasında karar! Aleyna Kalaycıoğlu beraat etti, Kadayıfçıoğlu’na müebbet

21 yaşındaki futbolcunun ölümünde mahkeme hükmünü açıkladı

İstanbul Ümraniye’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümüne ilişkin yürütülen davada karar çıktı. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 10 sanıklı davanın karar duruşmasında sanıklar hakkındaki hükümler açıklandı.

16 Ekim’de gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanıklar Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç ile tutuksuz sanıklar katıldı. Kundakçı’nın annesi Ülker Kundakçı ve babası Cemil Kundakçı da duruşmayı takip etti.

Acılı anneden mahkemede dikkat çeken sözler

Duruşmada söz alan anne Ülker Kundakçı, tek çocuğunu kaybettiğini belirterek sanıklara tepki gösterdi.

Kundakçı, “Bunların hepsinin bana bir can borcu var. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Benim oğlumun azmettiricisi Aleyna’dır. Benim adaletimi mahkeme sağlasın!” ifadelerini kullandı.

Acılı anne, duruşma sırasında fenalaşmasının ardından salondan çıkarıldı.

Aleyna Kalaycıoğlu beraat etti

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından kararını açıkladı. İddianamede “kasten öldürmeye azmettirme” ve “suçu bildirmeme” suçlarından yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında beraat kararı verildi.

Yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan Kalaycıoğlu’nun tahliyesine de hükmedildi.

Alaattin Kadayıfçıoğlu’na müebbet hapis

Davada “kasten öldürme” suçundan yargılanan Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ise müebbet hapis cezası verildi.

Böylece kamuoyunun yakından takip ettiği davada Aleyna Kalaycıoğlu beraat ederken, Kadayıfçıoğlu hakkında en ağır cezalardan biri olan müebbet hapis hükmü kuruldu.

Kundakçı ailesinden beraat kararına tepki

Kararın açıklanmasının ardından Kundakçı ailesi mahkeme salonu önünde Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verilen beraat kararına tepki gösterdi.

Ailenin yargılama süreci boyunca Kalaycıoğlu’nun tahliye edilmemesini istediği belirtilirken, anne Ülker Kundakçı’nın duruşmadaki sözleri de karar gününe damga vurdu.

Barışma girişimi ölümle sonuçlandı

Kanlı olay 19 Mart gecesi Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre Canbay & Wolker grubunun üyesi rapçi Vahap Canbay, daha önce ilişki yaşadığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek istedi. Canbay, arkadaşı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’dan bu konuda yardım talep etti.

Kalaycıoğlu’nun bulunduğu müzik stüdyosunun önüne giden grup ile karşı taraf arasında tartışma yaşandı.

Araçtan indi, silahını ateşledi

Tartışmanın ardından bölgeye iki araç geldi. Araçlardan birinden inen kişinin, Canbay ve arkadaşlarının bulunduğu park halindeki araca ateş açtığı belirtildi.

Kurşunun isabet ettiği Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki futbolcu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 sanık hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede kamera görüntüleri mercek altına alındı

Hazırlanan iddianamede güvenlik kameralarına ilişkin bilirkişi incelemesine de yer verildi.

İddianameye göre, Kundakçı’nın bulunduğu aracın yanına gelen iki araçtan birinden Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun indiği ve ateş ettiği ileri sürüldü. Kamera kayıtlarında Kadayıfçıoğlu’nun saat 22.57.41’de araçtan indiği, yaklaşık üç saniye sonra ise silah sesinin duyulduğu kaydedildi.

Sanıklar arasındaki olay öncesi ve sonrasındaki telefon görüşmeleri de soruşturma dosyasına girdi. Savcılık, elde edilen veriler doğrultusunda saldırının anlık gelişmemiş olabileceğini değerlendirdi.

İddianamede Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında da öldürmeye azmettirme suçlaması kapsamında müebbet hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme ise yargılama sonunda Aleyna Kalaycıoğlu hakkında beraat hükmü kurdu.