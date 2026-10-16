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Dünya Sınırda gökyüzü kilitlendi! Kartellere karşı dev ittifak: Sınır hattında kuş uçurtulmayacak!
Dünya

Sınırda gökyüzü kilitlendi! Kartellere karşı dev ittifak: Sınır hattında kuş uçurtulmayacak!

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Sınırda gökyüzü kilitlendi! Kartellere karşı dev ittifak: Sınır hattında kuş uçurtulmayacak!

ABD güney sınırındaki kaçakçılık ve yasa dışı geçiş çarkına karşı üç kritik bakanlık güçlerini birleştirdi. Ulaştırma, Savunma ve İç Güvenlik bakanlıklarının ortak harekâtıyla Meksika sınırında benzeri görülmemiş bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Kartellerin kullandığı teknolojik tehditleri bertaraf etmek amacıyla alınan kararla, sınır hattı adeta insansız hava araçlarına kapatıldı.

ABD'de, ülkenin güney sınırını daha güvenli kılma amacıyla Ulaştırma, Savunma ve İç Güvenlik bakanlıklarının güçlerini birleştirdiği bildirildi.

ABD Ulaştırma Bakanlığının internet sayfasından yapılan açıklamada, ülkenin Meksika sınırını daha güvenli hale getirmek için 3 bakanlığın ortak hareket edeceği belirtildi.

Açıklamada, ABD-Meksika sınırında, bir deniz mili içindeki yetkisiz dron uçuşlarının yüzeyden 122 metre yüksekliğe kadar yasaklanacağı duyuruldu.

"Yeni önlem; devam eden sınır güvenliği operasyonlarına yönelik riskleri azaltacak, federal personeli, tesisleri ve vatanı koruyacak ve kısıtlamaları ihlal edenlere karşı yaptırımları artıracaktır" ifadelerine yer verilen açıklamada, Trump yönetiminin bu kararı, yasa dışı kartel faaliyetleri de dahil, ulusal güvenlik tehditlerine karşı aldığı vurgulandı.

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma Bakanı Sean P. Duffy, "Şimdi de kartellerin insansız hava aracı tehditlerinden ve diğer yasa dışı faaliyetlerden gökyüzümüzü koruyarak, bu sözümüzü daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ABD'nin "kara, hava ve deniz sınırlarını yüzde 100 oranında kontrol etmeyi" sürdüreceğine dair taahhütleri de açıklamada yer aldı.

İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin'in açıklamada "Bu eylem, kartellerin insansız hava aracı tehditlerine karşı koymaya, personelimizin güvenliğini sağlamaya ve sınır üzerindeki hava sahasında güvenliği güçlendirmeye yardımcı olacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

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