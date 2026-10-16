Türk mühendisliğinden Togg’a akıllı dokunuş! T10F’in tavanında yeni dönem

Türkiye’nin yerli otomobil hamlesi Togg, yerli teknoloji şirketlerinin geliştirdiği çözümlerle yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Şişecam, Togg’un fastback modeli T10F için akıllı panoramik cam tavan teknolojisi geliştirdi.

Proje yalnızca yeni bir cam tavan uygulamasından ibaret değil. Şişecam’ın OEM seviyesinde hayata geçirdiği ilk akıllı cam projelerinden biri olarak duyurulan sistem, cam teknolojisini elektronik kontrol ve otomobilin yazılım altyapısıyla bir araya getiriyor.

TAVAN PERDESİNE İHTİYAÇ KALMAYABİLİR

Yeni sistemin merkezinde PDLC (Polimer Dağıtılmış Sıvı Kristal) teknolojisi bulunuyor.

Cam katmanları arasına yerleştirilen sıvı kristaller, elektrik uygulanmadığı durumda düzensiz biçimde konumlanıyor. Böylece ışık dağılıyor ve cam buzlu veya füme bir görünüme kavuşuyor.

Elektrik akımı verildiğinde ise kristaller aynı yönde hizalanıyor ve cam daha şeffaf hale geliyor. Bu sistem sayesinde geleneksel mekanik tavan perdelerine duyulan ihtiyacın azaltılması, hatta kullanım biçimine göre ortadan kaldırılması hedefleniyor.

TAVANIN HER BÖLÜMÜ AYRI AYRI KONTROL EDİLEBİLECEK

Şişecam’ın T10F için geliştirdiği çözümün dikkat çeken özelliklerinden biri de bölgesel kontrol imkânı.

Panoramik tavanın tamamını aynı anda karartmak yerine farklı bölümlerin birbirinden bağımsız yönetilebilmesi öngörülüyor. Böylece örneğin aracın ön tarafındaki bölüm şeffaf tutulurken arka bölümün ışık geçirgenliği azaltılabilecek.

KONTROL DİJİTAL EKRANDAN

Akıllı camın otomobilin elektronik altyapısıyla iletişim kurmasını sağlayacak elektronik kontrol ünitesi (ECU) de projenin önemli parçalarından biri.

Sistemin T10F’in dijital ekranı üzerinden veya sesli komut sistemi aracılığıyla yönetilebilmesi planlanıyor. Böylelikle sürücü ve yolcuların cam tavanın ışık geçirgenliğini araç içerisinden değiştirebilmesi mümkün olacak. Seri üretimde sunulacak kontrol seçeneklerinin ayrıntıları ise henüz tamamen netleşmiş değil.

GÜNEŞE KARŞI AKILLI ÇÖZÜM

Akıllı tavan teknolojisinin araç içerisindeki konfor açısından da önemli avantajlar sağlaması bekleniyor. Camın ışık geçirgenliğinin ihtiyaca göre değiştirilmesiyle özellikle yoğun güneş altında kabine giren ışığın kontrol edilmesi amaçlanıyor.

Bölgesel kontrol özelliği sayesinde sürücü ve yolcuların ihtiyaçlarına göre farklı ayarlar yapılabilecek.

Togg ile Şişecam’ın yerli mühendisliği aynı otomobilde buluşturan çalışması, T10F’in teknoloji tarafındaki dikkat çekici yeniliklerinden biri olmaya aday.