Savaş uçakları peş peşe havalandı! Yemen’de kritik cephe vuruluyor

Yemen’de uzun süredir devam eden gerilim yeniden sıcak çatışmaya dönüştü. Suudi Arabistan’a ait savaş uçaklarının, Husilerin kontrolündeki Taiz bölgesine yönelik peş peşe hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre hava operasyonları, karada çatışmaların yoğunlaştığı noktalar üzerinde gerçekleştiriliyor.

YEMEN ORDUSU ÇATIŞMALARI DUYURDU

Yemen hükümetine bağlı Silahlı Kuvvetler de Taiz cephesindeki son duruma ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Husilerin geçen aydan bu yana Taiz vilayetindeki bazı bölgelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtilirken, sabahın erken saatlerinden itibaren çatışmaların daha da şiddetlendiği aktarıldı.

Yemen güçlerinin açıklamasında, “Ordu birlikleri ve direniş güçleri, sabahın erken saatlerinden itibaren Taiz vilayetinin güneyindeki dağlık bölgede Husi milisleriyle şiddetli çatışmalar yaşıyor.” ifadelerine yer verildi.

KRİTİK NOKTA: DACİC DAĞI

Çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerden biri de Taiz kentinin güneyindeki Misrah ilçesinde bulunan Dacic Dağı oldu.

Stratejik konumuyla dikkat çeken dağın, Taiz çevresindeki birçok önemli bölgeye ulaşım açısından kritik bir geçiş noktası olduğu belirtiliyor. Bu nedenle bölgedeki kontrol mücadelesinin Taiz cephesinin seyri açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

SAVAŞ UÇAKLARI DEVREYE GİRDİ

Karadaki çatışmaların şiddetlenmesinin ardından Suudi Arabistan’a ait savaş uçaklarının da devreye girdiği bildirildi.

İlk bilgilere göre savaş uçakları, Husilerin kontrolündeki Taiz bölgesine yönelik yoğun bombardıman gerçekleştiriyor. Hava saldırılarının ardından bölgedeki çatışmaların seyri ve olası can kayıplarına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Yemen’de yaşanan son gelişmelerle birlikte gözler bir kez daha Taiz cephesine çevrildi.

Haberin ayrıntıları geliyor...