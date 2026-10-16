İstanbul'da bu da oldu: Sürücü yolun karşısına geçen balığa yol verdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul, metrekareye 245 litre civarında düşen rekor yağışlarla sıra dışı manzaralara sahne olurken yağışların en çok etkilediği Eyüpsultan’daki Göktürk’te ‘bu da oldu’ denilecek görüntüler kaydedildi. Su dolu yolda ilerleyen bir sürücü, yolun karşısına çıkan geçen bir balığa yol verdi.
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk’te trafikte karşısına çıkan balığı fark eden bir sürücü, aracını yavaşlatarak balığa yol verdi. Alışılmadık anlar, kentte etkili olan sağanak ve selin ardından yaşanan sıra dışı manzaralar arasına girdi.