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Gündem İstanbul'da bu da oldu: Sürücü yolun karşısına geçen balığa yol verdi
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İstanbul'da bu da oldu: Sürücü yolun karşısına geçen balığa yol verdi

Yeniakit Publisher
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İstanbul'da bu da oldu: Sürücü yolun karşısına geçen balığa yol verdi

İstanbul, metrekareye 245 litre civarında düşen rekor yağışlarla sıra dışı manzaralara sahne olurken yağışların en çok etkilediği Eyüpsultan’daki Göktürk’te ‘bu da oldu’ denilecek görüntüler kaydedildi. Su dolu yolda ilerleyen bir sürücü, yolun karşısına çıkan geçen bir balığa yol verdi.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk’te trafikte karşısına çıkan balığı fark eden bir sürücü, aracını yavaşlatarak balığa yol verdi. Alışılmadık anlar, kentte etkili olan sağanak ve selin ardından yaşanan sıra dışı manzaralar arasına girdi.

 

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