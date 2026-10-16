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Gündem CHP’den Halk TV'ye operasyon açıklaması: Dış güçlerin maşasıydı! Operasyonu doğru buluyoruz
Gündem

CHP’den Halk TV'ye operasyon açıklaması: Dış güçlerin maşasıydı! Operasyonu doğru buluyoruz

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CHP’den Halk TV'ye operasyon açıklaması: Dış güçlerin maşasıydı! Operasyonu doğru buluyoruz

CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, Halk TV’ye polis operasyonunun Kılıçdaroğlu’na bağlanmasını eleştirirken kanalın yayınının durdurulmasını ve kayyım atanmasını savundu. Kılıç, Halk TV’nin dış güçlerin elinde olduğunu, taraflı ve yandaş yayınlarla halkı kandırdığını da söyledi.

CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, yerel televizyon kanalı Kanal 26’da katıldığı programda Halk TV’ye yönelik polis operasyonuna, yayının durdurulmasına ve kayyım atanmasına destek verdi. Kılıç, operasyondan bir küç gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Halk TV’nin yalan haber ürettiğini açıklamasının operasyondan önceden haberdar olduğu iddialarına karşı çıkarak “Sayın Genel Başkan'ın böyle bir operasyondan bilgisi olması mümkün değildir” dedi.

DIŞ GÜÇLERİN ELİNDE

Halk TV’nin dış güçlerin elinde olduğunu ve taraflı yayın yaptığını da ileri süren Kılıç, şu ifadeleri kullandı: “Bir şirketin vatanından yönetilmesi gerekiyor. Bizim konuştuğumuz kişiler burada değil. Halk TV'de taraflı ve yandaş yayın yapılıyor. Birileri tarafından yönetildiği için ben bu operasyonu doğru buluyorum.”

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Yorumlar

Gazze 2

Susturun hiç kimse konuṣmasın . Konuṣmasınki milleti daha rahat FON'LAYIN . Yazık , çok yazık . Bu hal korkunun bir tecellisi .

GÜNAYDIN

EKo Atatürkün partisini ne hale getirdi! Durum içler acısı. Biz zamanında söylerken bu kişiler inanmıyordu!
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