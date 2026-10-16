CHP’den Halk TV'ye operasyon açıklaması: Dış güçlerin maşasıydı! Operasyonu doğru buluyoruz

CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, yerel televizyon kanalı Kanal 26’da katıldığı programda Halk TV’ye yönelik polis operasyonuna, yayının durdurulmasına ve kayyım atanmasına destek verdi. Kılıç, operasyondan bir küç gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Halk TV’nin yalan haber ürettiğini açıklamasının operasyondan önceden haberdar olduğu iddialarına karşı çıkarak “Sayın Genel Başkan'ın böyle bir operasyondan bilgisi olması mümkün değildir” dedi.

DIŞ GÜÇLERİN ELİNDE

Halk TV’nin dış güçlerin elinde olduğunu ve taraflı yayın yaptığını da ileri süren Kılıç, şu ifadeleri kullandı: “Bir şirketin vatanından yönetilmesi gerekiyor. Bizim konuştuğumuz kişiler burada değil. Halk TV'de taraflı ve yandaş yayın yapılıyor. Birileri tarafından yönetildiği için ben bu operasyonu doğru buluyorum.”