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İSLAM Ortopedi ve travma uzmanı doktor, Kur’an-ı Kerim’deki mucizeyi böyle anlattı: Şu an elim ayağım titriyor resmen!
İSLAM

Ortopedi ve travma uzmanı doktor, Kur’an-ı Kerim’deki mucizeyi böyle anlattı: Şu an elim ayağım titriyor resmen!

Yeniakit Publisher
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Arık'ın, Kuran'ı Kerim'deki insanların ölmeden önceki son anlarını anlatan Kıyamet Suresi'nde yer alan mucizeyi ‘Şu an elim ayağım titriyor resmen’ diyerek izah edişi sosyal medyada gündem oldu.

Uzman Dr. Mustafa Arık, Kıyamet Suresinde insanların artık dünyadaki son anlarının anlatıldığı ayetleri sosyal medya hesabından “Şu an elim ayağım titriyor resmen” diyerek izah etti. Arık, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: “Bakın Kıyamet Suresi 25. ayete. 'Kendisinin omurgasının kırılacağını sanır. 26. Ayette 'Hayır! Can köprücük kemiğine dayandığı zaman.' 27 Ayette 'Çare bulan yok mu? denir!' diyor. 28. Ayet ise 'Artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar, bacakları birbirine dolanır' der.

RESMEN OMURİLİK HASARINI ANLATIYOR

Köprücük kemiği kısmı servikal c3-c4 dermatomuna tekabül ediyor ve hangi sinir çıkıyor biliyor muzsunuz oradan? Diyaframı çalıştıran sinir. Yani sinir hasarı c-3 c4’ün üstüne çıktığında artık nefesiniz kesilir? Yani diyaframınızı çalıştıran sinir felç olmuş oluyor. Bacakları birbirine dolaşır diyor. Yani resmen bir omurilik hasarından bahsediyor. Şu an resmen elim ayağım titriyor.”

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Yorumlar

Şimdi

Her canlı ölümü tadacaktır!! Helbet ki bize düşen Rabimin istediği gibi yaşamak nankörlük etmemek. Birde devlet milletimizin refahı için Elden gelen ticarette isek dürüstlük ile ticaret yapmak. Neden mi hesap var Bir zengin oolacam diye hak yeyip hırsızlık rüşvet dolandıcılık Edip kaç gün yaşar bu Adam oğlu hesap verir belki de bu dünyada ilk hesap verir ikincisi de var ölünce. İmamoğlu görüyoruz yapraklar Alkisliyordu onu tatil yakışıyor du dedi Hırsızlığa Rüşvete dolandırıcık vatanhayinliği Edip nereye kadar işte mazlumun Ahını çıkar aheste aheste Hesapi veremiyor dâhi çaldığı miktar dahi bilmiyor yatacak yerin Yok. İşte insanları yonetenler Osmanlı da olduğu Gibi olsa bunlar yaşanmaz.

Vahap

İslam yaşansa pek çok sorun ortadan kalkar.
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