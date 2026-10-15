Ortopedi ve travma uzmanı doktor, Kur’an-ı Kerim’deki mucizeyi böyle anlattı: Şu an elim ayağım titriyor resmen!

Uzman Dr. Mustafa Arık, Kıyamet Suresinde insanların artık dünyadaki son anlarının anlatıldığı ayetleri sosyal medya hesabından “Şu an elim ayağım titriyor resmen” diyerek izah etti. Arık, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: “Bakın Kıyamet Suresi 25. ayete. 'Kendisinin omurgasının kırılacağını sanır. 26. Ayette 'Hayır! Can köprücük kemiğine dayandığı zaman.' 27 Ayette 'Çare bulan yok mu? denir!' diyor. 28. Ayet ise 'Artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar, bacakları birbirine dolanır' der.

RESMEN OMURİLİK HASARINI ANLATIYOR

Köprücük kemiği kısmı servikal c3-c4 dermatomuna tekabül ediyor ve hangi sinir çıkıyor biliyor muzsunuz oradan? Diyaframı çalıştıran sinir. Yani sinir hasarı c-3 c4’ün üstüne çıktığında artık nefesiniz kesilir? Yani diyaframınızı çalıştıran sinir felç olmuş oluyor. Bacakları birbirine dolaşır diyor. Yani resmen bir omurilik hasarından bahsediyor. Şu an resmen elim ayağım titriyor.”