İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu! Sakarya'da 5 köprü yıkıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sel felaketinin ardından Sakarya'da incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Çiftçi, Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen afet değerlendirme toplantısına katıldı. Çiftçi, toplantının ardından yağışlar nedeniyle yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

14 Ekim'de başlayan yağışlar nedeniyle Türkiye genelinde afetle mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirten Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilk etapta 42 il için sarı, 6 il için turuncu kodlu uyarı yayımladığını hatırlattı. Çiftçi, yarın da 5 ilde turuncu kodlu uyarının devam edeceğini bildirdi.

"60 BİN PERSONELİMİZ GÖREV BAŞINDA"

Yağışların başladığı ilk andan itibaren AFAD koordinasyon merkezinde tüm illerle koordineli çalıştıklarını belirten Çiftçi, şunları söyledi:

"Dün gün boyunca AFAD koordinasyon merkezindeydik. İllerimizde sayın valilerimizin başkanlığında, ilgili kurumlarımızın iştirakiyle sahadaki çalışmalar yakından koordine edildi. Bugün İstanbul'da AFAD arama kurtarma ekipleri, belediyelerimiz, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik başta olmak üzere tüm ilgili kurumların katılımıyla 46 bin personelimiz görev yapıyor. Şu anda tüm Türkiye'de 60 bin personelimiz görev başında. Afeti yönetmeye çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini ve gerekli talimatları verdiğini ifade eden Çiftçi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, öncülüğünde bakanlarımızla beraber; valilerimizle, AFAD'ımızla, Kızılay'la, diğer kolluk birimlerimizle ve devletimizin diğer kurumlarıyla beraber sahada çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

"FERİZLİ'DE METREKAREYE 275 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ"

Sakarya'da dün başlayan turuncu kodlu uyarının yarın da devam edeceğini belirten Çiftçi, vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapıldığını, ilgili kurumlara uyarı mesajları gönderildiğini ve okulların iki gün süreyle tatil edildiğini bildirdi. Çiftçi, şöyle konuştu:

"Dünkü turuncu kod neticesinde Ferizli ilçemizde metrekareye 275 kilogram, Karasu'ya ise 224 kilogram yağış düşmüş durumdadır. Bunlar büyük oranlarda yağışlardır. Dolayısıyla ne kadar tedbirli olmamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Çevre illerimizden de koordinasyon çalışmalarına destek vermek üzere ekipler gönderdik. Şu anda Sakarya'da bin 621 personelimiz, 617 aracımız ve 8 botumuzla krizi yönetmeye ve koordinasyonu sağlamaya gayret ediyoruz."

"170 BİN KANATLI HAYVAN TELEF OLDU"

Sakarya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 641 ihbar ulaştığını, bunlardan 573'ünün vakaya dönüştüğünü ve 865 kişinin tahliye edildiğini açıklayan Çiftçi, selin yol açtığı zararlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sakarya'da yağışların ve selin neticesinde 2 yapı ve 5 köprü yıkılmış durumdadır. Elektrik, su ve telefon kesintileri yaşanmaktadır; bazı kamu hizmetlerinde aksamalar vardır. Ekili dikili alanlarda zarar meydana gelmiş, hayvanlar telef olmuş ve ulaşımda aksamalar yaşanmıştır. 170 bin kanatlı hayvan telef olmuş, 209 arı kovanı da bu yağışlar nedeniyle zarar görmüştür. Devletimizin tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olduğunu öncelikle ifade etmek istiyorum."

"HASAR VE ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILACAK"

Yağışların ardından hasar ve zarar tespit çalışmalarının yapılacağını belirten Çiftçi, vatandaşların zararlarının devletin imkanları doğrultusunda karşılanması için gayret gösterileceğini söyledi.

Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının sahada çalıştığını ifade eden Çiftçi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün de Sakarya'da 44 araç ve 100 personelle çalışmalarını sürdürdüğünü, dere ıslah çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Çiftçi, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak AFAD üzerinden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze 120 iş makinesi ve 20 kamyon olmak üzere 140 araç tahsis ettik. Bunlar daha çok Karadeniz Bölgesi'ndeki ıslah çalışmalarında kullanılıyor. Devlet Su İşleri de kendi imkanlarını kullanmaktadır. Önceden aldığımız tedbirler ile Valiliğimizin ve Koordinasyon Merkezimizin aldığı önlemler neticesinde çok daha fazla olabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş durumdadır."

"MÜMKÜN MERTEBE EVLERİNDEN DIŞARI ÇIKMASINLAR"

Çalışmalara katılan kamu personeline teşekkür eden Çiftçi, İçişleri Bakanlığının afetin daha az zararla atlatılması için imkanlarını seferber ettiğini belirtti. Turuncu kodlu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Turuncu uyarı verilen illerimizdeki vatandaşlarımız lütfen mümkün mertebe evlerinden dışarı çıkmasınlar ve araçlarını güvenli yerlere park etsinler. Böylece can ve mal kayıplarını daha alt seviyelere indirebileceğimizi düşünüyorum. Bu çalışmalar Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yerine getiriliyor."