CANLI ANLATIM: KuPS Kuopio - Trabzonspor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk oluyor. Karşılaşma KuPS Kuopio 0 - 1 Trabzonspor skoruyla devam ediyor.
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KuPS Kuopio 0 - 1 Trabzonspor
10' Oyuncu Değişikliği: Franculino Çıkan: P. Onuachu
3' GOL! Salah'ın savunma arkasına attığı pasta ceza yayının gerisinde topla buluşan Onucahu süratli bir şekilde içeri girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Onuachu yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İŞTE 11'LER
KuPS Kuopio: Kreidl, Puukko, Nuhu, Lötjönen, Kujasalo, Pasanen, Pennanen, Lutumba, Eskesen, Armah, Parzyszek.
Trabzonspor: Onana, Ozan, Samet, Cenk, Pina, Mendy, Melih, Salah, Bouchouari, Aral, Onuachu