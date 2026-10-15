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Spor CANLI ANLATIM: KuPS Kuopio - Trabzonspor
Spor

CANLI ANLATIM: KuPS Kuopio - Trabzonspor

Yeniakit Publisher
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CANLI ANLATIM: KuPS Kuopio - Trabzonspor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk oluyor. Karşılaşma KuPS Kuopio 0 - 1 Trabzonspor skoruyla devam ediyor.

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KuPS Kuopio 0 - 1 Trabzonspor

10' Oyuncu Değişikliği: Franculino Çıkan: P. Onuachu

3' GOL! Salah'ın savunma arkasına attığı pasta ceza yayının gerisinde topla buluşan Onucahu süratli bir şekilde içeri girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Onuachu yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İŞTE 11'LER

KuPS Kuopio: Kreidl, Puukko, Nuhu, Lötjönen, Kujasalo, Pasanen, Pennanen, Lutumba, Eskesen, Armah, Parzyszek.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Samet, Cenk, Pina, Mendy, Melih, Salah, Bouchouari, Aral, Onuachu

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