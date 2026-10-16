Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kamboçya mesajı: "Güneydoğu Asya'da önemli bir ortağımız!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'i kabulünün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya'nın Türk savunma sanayi ürünlerine ilgisi olduğunu belirtti. Türkiye ve Kamboçya arasındaki askeri anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sayın Başbakan, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sayın Başbakan Hun Manet ve değerli heyetini İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez daha sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum.

'KAMBOÇYA'YI ÖNEMLİ BİR ORTAĞIMIZ OLARAK GÖRÜYORUM'

Son yıllarda hızla gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya'yı Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum. Sayın Başbakanla ikili ve heyetler arası görüşmelerimizde ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. 2018 yılında dönemin Başbakanı olarak ülkemizi ziyaret eden Sayın Hun Sen ile ticaretimizi 1 milyar dolara çıkarmayı kararlaştırmıştık. Bu hedefe ulaşmak için çabalarımız halen devam ediyor.

'KAMBOÇYA'NIN SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİMİZE YÖNELİK İLGİSİNDEN MEMNUNUZ'

Bu sabah gerçekleştirilen Türkiye-Kamboçya İş Forumu'nun iş çevrelerimiz arasındaki temaslarının güçlendirilmesi vesile olmasını temenni ediyorum. Savunma sanayi, enerji, eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğimizi istişare ettik. Kamboçya'nın savunma sanayi ürünlerimize yönelik ilgisinden memnunuz. Bu alanda ciddi bir potansiyele sahibiz.

Türkiye Bursları programıyla Kamboçyalı öğrencilerin eğitimine destek oluyoruz. Kamboçya ile ikili ilişkimiz, küresel barış, istikrar ve refahın tesisine de hizmet ediyor. Kamboçya'nın Gazze Barış Kuruluna kurucu üye olarak katılması son derece memnuniyet vericidir. Kendilerinin Filistin'de iki devletli çözüm temelindeki çalışmalara katkılarının süreceğine inanıyorum. Kamboçya'nın, Tayland ile yaşadığı sınır ihtilafının uluslararası hukuk temelinde, diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesini temenni ediyoruz. Yaşanan çatışmalardan etkilenen sivil halka destek olmayı sürdürüyoruz.

'ALDIĞIMIZ KARARLARIN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM'

Kamboçya makamlarıyla işbirliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz. Sözlerime son verirken istişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başbakan Hun Manet ve heyetine ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaret nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Dost Kamboçya halkına da en kalbi selamlarımı gönderiyorum.

Kamboçya Başbakanı Manet'in açıklamaları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ekselansları, sözlerimin başında beni güzel İstanbul şehrine davet ettiğiniz için size teşekkürlerimi sunmak isterim.

Türkiye'yi stratejik özerkliği ile bölgesel krizlerde artan rolü nedeniyle tebrik ediyorum. Sekiz yıl önce dönemin Kamboçya Başbakanı Türkiye'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bugünkü ziyaretimde köklü ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmaktadır.

'ASKERİ ANLAŞMA İMZALADIK'

Kamboçya ve Türkiye 60 yılı aşkın süredir dostane ilişkiler sürdürmektedir. Sayın Erdoğan ile ortak öncelikli konularımızı ele alan kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün çerçeve askeri anlaşma imzaladık. Son derece önemli bir adım atmış olduk. İkili ticaretin geliştirilmesi yönünde kayda değer bir potansiyel bulunduğunu da teyit ettik.