TÜİK açıkladı! Ticaret satış hacmi yükseldi
Ticaret satış hacmi yıllık %4,0 arttı, perakende satış hacmi yıllık %15,6 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre;
Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,0 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %1,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %0,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %15,6 arttı.
TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %0,6 AZALDI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %0,2 AZALDI
Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %5,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %0,2 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %0,2 azaldı.