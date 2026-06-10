Nedim Şener'den Canlı Yayında Sert Tepki: "Hırsıza Hırsız Demek Suç Değil"

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan canlı yayında Gazeteci Nedim Şener ile program sunucusu Pınar Işık Ardor arasında yaşanan diyalog gündem oldu.

Programda CHP cephesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Nedim Şener, konuşması sırasında "siyasi hırsız" ifadesini kullandı. Bu sözlerin ardından program sunucusu Pınar Işık Ardor araya girerek Şener'e müdahale etti.

"SÖZLERİNİZİ KESMEK ZORUNDAYIM"

Nedim Şener'in kullandığı ifadelerin ardından Ardor, canlı yayında şu sözlerle müdahalede bulundu:

"Nedim Bey lütfen. Bu kelimeleri burada kullanmayalım, sözlerinizi kesmek zorundayım."

Bu sözlerin ardından stüdyoda kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

NEDİM ŞENER: HIRSIZA HIRSIZ DENİR

Sunucunun müdahalesi üzerine sözlerine devam eden Nedim Şener ise geri adım atmadı.

Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Neden kesiyorsun? Siyasi hırsızlık yapana hırsız denir. Hırsıza hırsız demenin nesi yanlış? Bu bir tespit, bu bir hakikat. Toplumun gözü önünde yaşanan ve belgelenen olaylar için bu kelimeleri kullanmak neden rahatsızlık veriyor?"

Şener'in bu sözleri programın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Canlı yayında yaşanan diyalog kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Nedim Şener'in açıklamalarını desteklerken, bazı izleyiciler ise televizyon yayınlarında kullanılan dil konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini savundu.

TGRT ekranlarında yaşanan bu tartışma, siyasi eleştirilerde kullanılan dilin sınırları ve televizyon yayıncılığındaki üslup konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Ayrıntılar videoda...