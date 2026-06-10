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Dünya Hava Üssü'nün vurulduğunu itiraf ettiler Bu defa saklayamadı
Dünya

Hava Üssü'nün vurulduğunu itiraf ettiler Bu defa saklayamadı

Yeniakit Publisher
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Hava Üssü'nün vurulduğunu itiraf ettiler Bu defa saklayamadı

Şavaşın başından beri askeri kayıpları saklayan terör devleti İsrail, devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail ordusu İran’ın son saldırısında hedef olan Ramat David Hava Üssü’nün vurulduğunu uydu görüntüleri ortaya çıkınca itiraf etmek zorunda kaldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Ramat David Hava Üssü'nün 7-8 Haziran tarihlerindeki İran saldırılarında vurulduğunu itiraf etti.

İsrail ordusunun üssün ekipman depolarından birinin hasar aldığını doğruladığı aktarılan habere göre, askeri bir kaynak, olay yerinde bir önleme parçasının da bulunduğunu ve bunun doğrudan bir isabet olmadığını öne sürdü.

Kaynak, hasarın önemsiz düzeyde olduğunu savundu.

Uydu görüntüleri, İran ordusunun 7 Haziran'da İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü’nü balistik füzelerle hedef alması sonrasında üste bulunan bir hangarın vurulmuş olabileceğini ortaya koymuştu.

İsrail ordusu, İran füzelerinin önlendiğini iddia etmişti.

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