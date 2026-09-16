TÜİK: 2025'te en fazla firma 356 bin 973 ile toptan ve perakende ticarette

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılında en fazla firmanın toptan ve perakende ticaret sektöründe yer aldığını açıkladı. Kurumun 2025 yılına ilişkin 'Sektör Bilançoları' bültenine göre 1 milyon 150 bin 191 firmanın sektörlere dağılımında toptan ve perakende ticaret sektörü 356 bin 973 ile en başta yer aldı.

İmalat sektöründeki toplam firma sayısı ise 2025 yılında 185 bin 933 oldu.

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre 2025'te toplam aktif büyüklüğü 123 trilyon 970 milyar 539 milyon TL olarak kayda geçti. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların toplamı 67 trilyon 229 milyar 429 milyon TL, öz kaynakların toplamı ise 56 trilyon 741 milyar 110 milyon TL oldu.

Aktif büyüklükte ilk sıra imalatın

İmalat sektörü, 33 trilyon 54 milyar 231 milyon TL aktif büyüklüğüyle tüm sektörlerin önünde yer aldı. İkinci sırayı 25 trilyon 89 milyar 616 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret sektörü aldı.

Öz kaynaklarda da birinci sıra imalatın oldu. Sektörün öz kaynakları 15 trilyon 425 milyar 939 milyon TL olarak hesaplandı. İmalatı, 8 trilyon 793 milyar 885 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret, 8 trilyon 446 milyon TL ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü izledi.

Ulaştırma ve gayrimenkul sektörleri zarar yazdı

Toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre tüm sektörlerin 2025 yılı dönem net kârı 2 trilyon 237 milyar 612 milyon TL oldu. En yüksek net kârı 873 milyar 989 milyon TL ile imalat sektörü elde etti.

Toptan ve perakende ticaret sektörü 676 milyar 724 milyon TL, inşaat sektörü 229 milyar 69 milyon TL net kâr elde etti.

Ulaştırma ve depolama sektörü 2025 yılını 107 milyar 223 milyon TL, gayrimenkul faaliyetleri sektörü ise 43 milyar 693 milyon TL net zararla tamamladı.