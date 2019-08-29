TÜGVA'dan dikkat çeken İBB açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar arasında yapılan protokollerin iptaline dair Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu şahsi Twitter hesabından açıklama yayınladı.

Eminoğlu, isnat edilen art niyetli açıklamaların esas amacını ve niyetlenen algı operasyonlarının siyasi bir şov olduğunu dile getirdi.

Enes Eminoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sevgili gençler ve kıymetli anneler babalar, hepinize hayırlı günler dilerim.



Vakıflarımız, ülkemizin geçmişten bugüne hayrı için çalışan gönüllü kuruluşlardır. Türkiye Gençlik Vakfı da tek gündemi gençlerimiz olan ve kamu yararına çalışan, denetime açık bir vakıftır. Bu, programlarımıza katılan yüzbinlerce gencin ve ailelerinin halihazırda malumudur.



Ancak; üzülerek ifade etmeliyim ki özellikle kaçındığımız siyasi çekişmelere vakfımız da alet edilmekte ve bize de sorumlu olduğumuz yüz binlerce genç adına cevap verme hakkı doğmaktadır.



Bir takım siyasiler, medya organları ve tümü tek elden yönetilen troller üzerinden yalan yanlış rakamlar ve haberlerle istanbul gençliğine büyük bir kötülük edildiğine üzülerek şahitlik ediyoruz.



İstanbul Büyükşehir belediyesinin protokol iptalinin ne demek olduğunu sizlere kısaca anlatmak isterim:



Bahse konu olan protokolun içeriğine baktığınızda sadece ve sadece hizmet verdiğimiz istanbul gençliğine yönelik iş birliği amacı ile yapıldığı çok açık bir şekilde görülecektir. ve bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her kurumla yapabileceği nitelikte hukuka uygun şeffaf ve denetime açık bir protokoldür. Bu protokolün gizli bir rant sözleşmesi gibi sunulması kesinlikle kabul edilemez.

İBB'den 1 kuruş nakdi yardım alınmadı

Ayrıca; bahse konu haberlerde geçen rakamların aslından uzak bir şekilde çarpıtıldığını da belirtmek durumundayım.Vakfımız İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 1 kuruş nakdi yardım almamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle yapılan tüm çalışmalar doğrudan gençliğe yansıyan hizmet kalemleridir.



Bu tarz rakamlar ile vakfımız üzerinden kimsenin algı oyunu yapmasına ve vakfımızı ucuz siyasetlerine alet etmelerine asla fırsat vermeyeceğiz.



Bugüne kadar sadece İstanbul’da 1000 üniversiteli gencimize yurt imkanı 100 bin ortaokullu ve liseli gençlerimize de kamp ve yaz okulu imkanları sağlayarak İstanbul’daki gençlerin ve ailelerin, dezavantajlı grupların bu fırsatları bu imkanları elde etmesine vesile olduk.

İstanbul halkının bilmesini isteriz ki bu tavırlar vakfımızın gençliğin yararına çalışmasına engel olamayacaktır.Çünkü bizim inancımız İnsana yapılan yatırımı en değerli yatırım olduğunu öğütler.



Geçen yıl Türkiye genelinde büyüklü küçüklü 62.583 etkinlikle yüzbinlerce gence katkıda bulunmuş 7000 gence yurt imkanı sağlamış bir vakıfız. Bu hizmetler 2019 yılında da artarak devam etmekte ve bundan sonraki yıllarda da gönüllülerimiz ve destekçilerimiz ile şüphesiz devam edecektir.



Kıymetli Ailelerimizi bu amaçlı ve hedefli haberlere itibar etmeden önce vakfımızı ziyaret etmeye, çay içmeye ve etkinliklere katılmaya davet ediyorum. şunu unutmayalım ki Türkiye Gençlik Vakfı, Türkiyenin gençlerinin vakfıdır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıkca...