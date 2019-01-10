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Tuğrul Yalçınkaya kimdir nerelidir?

Tuğrul Yalçınkaya Saadet Partisi (SP) Esenler belediye başkan adayı olmasından sonra Tuğrul Yalçınkaya’nın kim olduğu merak ediliyor. 2009 yılında Saadet partisinden Esenler Belediyesi meclis üyeliğine 2011’de Saadet Partisi Esenler ilçe başkanlığına getirilen, Tuğrul Yalçınkaya kimdir? Tuğrul Yalçınkaya nereli ve kaç yaşında? İşte SP Esenler belediye başkan adayı Tuğrul Yalçınkaya’nın hayatı…

10 Ocak 2019 Perşembe 15:26
Tuğrul Yalçınkaya kimdir nerelidir?

Tuğrul Yalçınkaya Saadet Partisi (SP) Esenler belediye başkan adayı olmasından sonra Tuğrul Yalçınkaya’nın kim olduğu merak ediliyor. 2009 yılında Saadet partisinden Esenler Belediyesi meclis üyeliğine 2011’de Saadet Partisi Esenler ilçe başkanlığına getirilen, Tuğrul Yalçınkaya kimdir? Tuğrul Yalçınkaya nereli ve kaç yaşında? İşte SP Esenler belediye başkan adayı Tuğrul Yalçınkaya’nın hayatı…

Tuğrul Yalçınkaya kimdir?

Tuğrul Yalçınkaya 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerde İstanbul 2. Bölge ,10'nci sıradan milletvekili adayı oldu. Tuğrul Yalçınkaya, 1973 Yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. İlkokulu Gürün Kayalar köyünde Orta öğretimini Kayseri Aydınlık Evler Lisesinde tamamladı. Süleyman Demiler Üniversitesi Burdur MYO ön lisansını yaptı. AÜ İşletme Fakültesinde Lisans eğitimini tamamladı Milli Görüş Partilerinde çeşitli kademelerde görev yaptı. 2009 yılında Saadet partisinden Esenler Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. 2011'de Saadet Partisi Esenler ilçe başkanlığına getirildi. Ticaretle iştigal etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:26
  1. Sivas
  2. Kayseri
  3. İstanbul
  4. Burdur
  5. Aydın
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