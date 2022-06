Tuğrul Selmanoğlu’ndan dikkat çeken açıklama: Benzinin şu an 35 lira olması gerekiyor

Akaryakıt fiyatlarına son gelen zamlardan mazot ve benzinin litre fiyatı 30 liraya yaklaştı.

11 Haziran itibarıyla benzinin litre fiyatında 2 lira 18 kuruş; LPG'nin litre fiyatında ise 54 kuruş artış gerçekleşti. Son gelen zamlardan İstanbul'da benzinin litresi ortalama 28,41 TL, Ankara'da 28,55 TL, İzmir’de de 28,54 TL olurken LPG'nin güncel fiyatı ise İstanbul’da ortalama 12,36 TL, Ankara'da 12,39 TL, İzmir'de 12,09 TL'ye yükseldi.

Yazar Tuğrul Selmanoğlu, akaryakıt fiyatlarının halen Türkiye'de ucuz olduğunu söyledi.

Selmanoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hükümet benin fiyatını uluslarası piyasaya adapte edecek olsa şu an benzin 35 TL mazot 34 TL olması gerekir. Şu an depoya koyduğumuz her litrede Devlet zarar ediyor. Avruğa sorunu toplu taşıma ile çözmeye çalışıyor. Almanya’da trenler Hint trenlerine dönmüş durumda” ifadelerini kullandı.