Tüfekle vurulduğu belirlenen köpek tedaviye alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen köpek, hayvan barınağında tedavi altına alındı.03 Ekim 2018 Çarşamba 23:55
Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, yaralı bir köpeğin bulunduğunu farketti.
Vatandaşların ihbarıyla bulvara gelen belediye ekipleri, köpeği Manavgat Belediyesine ait hayvan barınağına götürdü. Burada tedaviye alınan köpeğin, av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.
Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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