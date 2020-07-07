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Ekonomi

TÜBİTAK’a 11 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde, Ar-Ge, memur ve dağıtıcı kadrolarında istihdam edilmek üzere 11 personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 11:49:00 -
TÜBİTAK’a 11 personel alınacak

Tübitak'a başvurular 27 Temmuz’a kadar yapılabilecek. Sınavla ilgili koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek. Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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