TÜBİTAK’a 11 personel alınacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde, Ar-Ge, memur ve dağıtıcı kadrolarında istihdam edilmek üzere 11 personel alınacak.
Tübitak'a başvurular 27 Temmuz’a kadar yapılabilecek. Sınavla ilgili koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek. Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.