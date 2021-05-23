TÜBİTAK SAGE Türkiye’nin yeni füzelerini hazırlıyor

Okumuş, “SOM-J’de önemli aşamalara geldik, çok yakında F-16’dan atışları da planlanıyor” dedi. Okumuş, “İHA tarafından çoklu taşıma imkanları da sağlayacağı için SOM-J’yi görebileceğimizi düşünüyorum. F-16’dan ilk atış testlerimizi tamamladıktan sonra hızla bu yıl içinde İHA’larda da önemli yol alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“Kritik aşamayı aştık”

Bozdoğan füzesi ile ilgili çalışmalara da değinen Okumu, “Kritik aşamayı aştık, bundan sonra projenin çok daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz. Bu yıl sonunda ya da önümüzdeki yıl içinde tamamlanıp, artık üretimiyle ilgili planlamaların yapılacağı aşamaya geldiğimizi söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu. “İlk etapta yerli ve milli mühimmatların Milli Muharip Uçağa entegrasyon tarafıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz” açıklamasında bulunan Gürcan Okumuş, şunları kaydetti: “Hava savunmada Göktuğ Projesi kapsamındaki füzeler dünyadaki örneklerine de baktığınızda hava-hava füzeleri açısından çok önemli bir yerde. NASAMS Hava Savunma Füze Sistemi gibi bunların karadan ve denizden kullanılabilen varyantları var. Göktuğ Projesi’nde Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin yeteneklerinin belli çalışmalar sonunda hava savunma füzesi olarak da değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.

“Yeni projelerin içinde olacağız”

Gemiden veya karadan atılabilen farklı platformlara evrilebileceğini görüyoruz. Biraz daha geliştirilerek G-40 dediğimiz bir konseptimiz var, üzerinde çalışıyoruz. Bunların belli kısmı TÜBİTAK SAGE olarak iç proje olarak yürüttüğümüz veya kavramsal çalışmalarını belli bir noktaya getirdiğimiz projeler. İleri safhada Türkiye’nin katmanlı hava savunma sistemi daha üst seviyede planlanıyor. TÜBİTAK SAGE’nin bazı ürünleri de bunun parçası olacak. Halihazırda devam eden projeler var. Yeni projelerin içinde olabileceğimizi de düşünüyoruz.”