  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Faslı düşünürden çarpıcı ifadeler: İsrail boyun eğdi

Tartışmalara neden olan gelişme! Müslüman ülkeden İsrail ile normalleşme kararı

Karanlık Oda TV ile birbirinize çok yakıştınız! Milliyetçi geçinen Sadettin Tantan'dan akla ziyan sözler

Mazlumların boğazından geçen lokmaları sayıyor! Ümit Özdağ'dan tepki çeken sözler

İranlı cumhurbaşkanı adayından dikkat çeken açıklama: Türkiye ile birbirimizi tamamlıyoruz

Hadi ve Süleyman Özışık kardeşler hakkında çarpıcı iddia!

İsrail'le normalleşen BAE'den iki yüzlü tutum! Telefonda görüştüler

Sedat Peker üzerinden konuşmayan bir bu kalmıştı! Dolandırıcının kralı Cem Uzan da kafayı çıkarttı

Altın alacaklar dikkat! 'Bunu beklemeyin' diyerek uyardı

Bilim Kurulu üyesi müjdeyi verdi: İşte salgından kurtulacağımız tarih
Evde karantinada olması gereken şahıs çarşıda gezerken yakalandı
Fas'tan Filistin'e tıbbi destek kampanyası
Sebebi bilinmiyor: Ekili 30 dönümlük tarla kül oldu!
'Üşengeçlik'te fenomen oldu
Ekonomi TÜBİTAK SAGE Türkiye’nin yeni füzelerini hazırlıyor
Ekonomi

TÜBİTAK SAGE Türkiye’nin yeni füzelerini hazırlıyor

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, yürüttükleri çeşitli projelerde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 22:56:00 -
TÜBİTAK SAGE Türkiye’nin yeni füzelerini hazırlıyor

Okumuş, “SOM-J’de önemli aşamalara geldik, çok yakında F-16’dan atışları da planlanıyor” dedi. Okumuş, “İHA tarafından çoklu taşıma imkanları da sağlayacağı için SOM-J’yi görebileceğimizi düşünüyorum. F-16’dan ilk atış testlerimizi tamamladıktan sonra hızla bu yıl içinde İHA’larda da önemli yol alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“Kritik aşamayı aştık”

Bozdoğan füzesi ile ilgili çalışmalara da değinen Okumu, “Kritik aşamayı aştık, bundan sonra projenin çok daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz. Bu yıl sonunda ya da önümüzdeki yıl içinde tamamlanıp, artık üretimiyle ilgili planlamaların yapılacağı aşamaya geldiğimizi söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu. “İlk etapta yerli ve milli mühimmatların Milli Muharip Uçağa entegrasyon tarafıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz” açıklamasında bulunan Gürcan Okumuş, şunları kaydetti: “Hava savunmada Göktuğ Projesi kapsamındaki füzeler dünyadaki örneklerine de baktığınızda hava-hava füzeleri açısından çok önemli bir yerde. NASAMS Hava Savunma Füze Sistemi gibi bunların karadan ve denizden kullanılabilen varyantları var. Göktuğ Projesi’nde Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin yeteneklerinin belli çalışmalar sonunda hava savunma füzesi olarak da değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.

“Yeni projelerin içinde olacağız”

Gemiden veya karadan atılabilen farklı platformlara evrilebileceğini görüyoruz. Biraz daha geliştirilerek G-40 dediğimiz bir konseptimiz var, üzerinde çalışıyoruz. Bunların belli kısmı TÜBİTAK SAGE olarak iç proje olarak yürüttüğümüz veya kavramsal çalışmalarını belli bir noktaya getirdiğimiz projeler. İleri safhada Türkiye’nin katmanlı hava savunma sistemi daha üst seviyede planlanıyor. TÜBİTAK SAGE’nin bazı ürünleri de bunun parçası olacak. Halihazırda devam eden projeler var. Yeni projelerin içinde olabileceğimizi de düşünüyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp kullananlar dikkat: Telefonunuza bu mesaj gelirse eğer...
Teknoloji

WhatsApp kullananlar dikkat: Telefonunuza bu mesaj gelirse eğer...

Son dönemde gizlilik sözleşmesi kararı ile gündeme gelen sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta büyük bir tehlike ortaya çıktı...
Atilla Peker tutuklandı mı? Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker yakalandı
Gündem

Atilla Peker tutuklandı mı? Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker yakalandı

Gözaltına alınan Atilla Peker tutuklandı mı? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker son günlerde sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşm..
Babandan da mı utanmıyorsun! 'İslamcı' olduğunu iddia eden Hadi Özışık'ın internethaber'i 'lağım' sızdırıyor
Medya

Babandan da mı utanmıyorsun! 'İslamcı' olduğunu iddia eden Hadi Özışık'ın internethaber'i 'lağım' sızdırıyor

'İslamcı' olduğunu ve 'davanın neferi' olduğunu öne süren Süleyman Özışık ve Hadi Özışık'ın internet sitesi, mide bulandıran görüntülerden g..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay