TÜBİTAK personel alımı ne zaman ve personel alım şartları nelerdir?

Memur olmak isteyen, ancak KPSS puanı düşük olan adaylar için yeni ilan yayınlandı. TÜBİTAK, İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınladığı ilanda, başvuru yapacak adayların en az ön lisans mezunu ve 1 yıl tecrübesi olması gerektiği belirtildi. İşte merak edilen haberin detayları…

TÜBİTAK personel alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

TÜBİTAK personel alımına başvuru yapmak isteyen adayları, 24.05.2021 ve 28.05.2021 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006037119&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006037119&isyeriTuru=Kamu internet sitesi üzerinden personel alım ilanına başvuruda bulunabilir.

TÜBİTAK personel alım şartları nelerdir?

1-T.C vatandaşı olmak

2- Alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

3- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya tecilli veya muaf olmak.

4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı

bulunmamak

5-Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

6-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1) Genel muhasebe, Vergi Uygulamaları ve Finans Yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak.

2) En az bir muhasebe programını aktif kullanabilmek.

3) MS Office (Word, Excel, PowerPoint) programlarını etkin kullanabilmek.

4) Raporlama/analiz, planlama ve organizasyon yeteneği kuvvetli olmak.

5) Aktif, sorgulayıcı, gelişime açık, insan ilişkilerinde kuvvetli ve ekip çalışmasına yatkın olmak.

6) Mesai saatleri dışında çalışma konusunda engeli bulunmamak.