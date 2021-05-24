  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
DSÖ Başkanı korkutucu gelişmeyi açıkladı
Berlin’de yüksek kiralar protesto edildi
Mersin'de çıkan orman yangınında yeni gelişme
Denizli'de feci kaza
Ekonomi TÜBİTAK personel alımı ne zaman ve personel alım şartları nelerdir?
Ekonomi

TÜBİTAK personel alımı ne zaman ve personel alım şartları nelerdir?

İŞKUR üzerinden personel alım ilanları yayınlanmaya devam ediliyor. TÜBİTAK, KPSS 60 puan ile İŞKUR üzerinden personel alım yapacağına dair ilan yayınladı. Yayınlanan personel alım ilanından sonra personel alımının ne zaman olacağı ve personel alım şartlarının ne olduğu merak konusu oldu. Peki, TÜBİTAK büro memur alımı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 12:18:00 -
TÜBİTAK personel alımı ne zaman ve personel alım şartları nelerdir?

Memur olmak isteyen, ancak KPSS puanı düşük olan adaylar için yeni ilan yayınlandı. TÜBİTAK, İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınladığı ilanda, başvuru yapacak adayların en az ön lisans mezunu ve 1 yıl tecrübesi olması gerektiği belirtildi. İşte merak edilen haberin detayları…

TÜBİTAK personel alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

TÜBİTAK personel alımına başvuru yapmak isteyen adayları, 24.05.2021 ve 28.05.2021 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006037119&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006037119&isyeriTuru=Kamu internet sitesi üzerinden personel alım ilanına başvuruda bulunabilir.

TÜBİTAK personel alım şartları nelerdir?

1-T.C vatandaşı olmak

2- Alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

3- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya tecilli veya muaf olmak.

4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı

bulunmamak

5-Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

6-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

1) Genel muhasebe, Vergi Uygulamaları ve Finans Yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak.

2) En az bir muhasebe programını aktif kullanabilmek.

3) MS Office (Word, Excel, PowerPoint) programlarını etkin kullanabilmek.

4) Raporlama/analiz, planlama ve organizasyon yeteneği kuvvetli olmak.

5) Aktif, sorgulayıcı, gelişime açık, insan ilişkilerinde kuvvetli ve ekip çalışmasına yatkın olmak.

6) Mesai saatleri dışında çalışma konusunda engeli bulunmamak.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Nasuhi Bilmen Amerikalıları şaşkına çevirdi
İSLAM

Ömer Nasuhi Bilmen Amerikalıları şaşkına çevirdi

Yaklaşık 80 yıl önce ABD'de yaşanan bir olay sonrasında İslam’ın konuyla ilgili görüşünü öğrenmek üzere Ömer Nasuhi Bilmen’in kapısını çalan..
'Üşengeçlik'te fenomen oldu
Yaşam

'Üşengeçlik'te fenomen oldu

Atıkları poşete topladıktan sonra uzakta olan çöp konteynerine gitmeye üşenen adam, poşeti duvarların üzerinden konteynere fırlattı. Güvenli..
Ülke lideriyle yaptığı basın toplantısında Kamala Harris'ten tepki çeken hareket!
Dünya

Ülke lideriyle yaptığı basın toplantısında Kamala Harris'ten tepki çeken hareket!

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonunda Jae-in'in elini ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay