TÜBİTAK, ‘kutup’ projelerini destekleyecek

Türkiye’den kamu ve özel kurumlara açık olan ve TÜBİTAK enstitülerinin de müracaat edebileceği çağrıya, 2 Temmuz’a kadar başvuru yapılabilecek. Çağrı özelinde bütçe üst limiti 200 bin lira olacak. 25 bin liraya kadar da proje teşvik ikramiyesi verilebilecek. Proje süreleri en fazla 24 ay olabilecek. Bu yıl salgın nedeniyle Ulusal Arktik Bilim Seferi (TASE) yapılamayacağından, Arktik bölgesine ait sadece seferden bağımsız kutup projeleri desteklenecek. Antarktika kıtasına yönelik destek verilecek projelerse Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne (TAE) katılarak veya katılmadan yapılabilecek projeler arasından seçilecek. Sefere katılmayacak projeler için sefer bölgesinde örnekleme, veri toplama ve ölçüm üçüncü kişilerce yapılamayacak. Sefere katılım gerektiren projelerde, katılım sadece 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi (TAE-6) için geçerli olacak. Bilimsel sefere katılım gerektiren projeler kapsamındaki sefer masrafları TÜBİTAK MAM KARE tarafından karşılanacak. Çağrıda daha önce TAE seferlerine katılım sağlamayan projelere öncelik verilecek. TAE-6 öncesi seferlere katılmış proje yürütücüleri, projelerinden indeksli dergilerde yayın yapmış olması halinde tekrar proje başvurusunda bulunabilecek.