“TÜBİTAK ile öğrencilerimizin herzaman destekçisiyiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda Türkiye adına yarışmaya katılan ve 10 proje ile 13 ödül kazanan öğrencileri tebrik ederek, “TÜBİTAK ile öğrencilerimizin her zaman destekçisiyiz” ifadesini kullandı. Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması, ABD’nin çeşitli şehirlerinde lise seviyesinde düzenlenen “dünyanın en büyük bilim yarışması” olma özelliğini taşıyor.