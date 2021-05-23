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Ekonomi TÜBİTAK, e-yazışmalara güvence sağlıyor
Ekonomi

TÜBİTAK, e-yazışmalara güvence sağlıyor

TÜBİTAK’ın ürettiği “Elektronik Mühür Sertifikası” ile kamuya elektronik kimlik kazandırılırken, “Kurumsal Şifreleme Sertifikası” ile de kurumsal haberleşmenin güvenliği sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 22:19:00 -
TÜBİTAK, e-yazışmalara güvence sağlıyor

“Elektronik Mühür Sertifikası”, kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik ortamdaki belge paylaşımında yazışma yapan tarafların kurumsal kimliklerini güvenli bir şekilde tanımlamak ve doğrulamak amacıyla kullanılıyor. “Kurumsal Şifreleme Sertifikası” ile de kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik ortamdaki belge paylaşımında şifreleme yapılıyor. Bu kapsamda yetkilendirilen TÜBİTAK bünyesindeki Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM), kurumların e-mühür oluşturabilecekleri Kurumsal Mühür ve şifreli paket oluşturabilecekleri Kurumsal Şifreleme sertifikalarını üretiyor. Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi’nde (DETSİS) bilgileri bulunan ve bu sistem tarafından Elektronik Mühür/Kurumsal Şifreleme Sertifikası alma yetkisi olduğu belirtilen kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilikleri adına söz konusu sertifikalar için başvuruda bulunabiliyor. Elektronik Mühür ve Kurumsal Şifreleme Sertifikası, hem donanım güvenlik modülü (HSM) cihazı hem de akıllı kart okuyucu içinde kullanılabiliyor. Başvuruların üst yazıyla birlikte başvuru formu ve taahhütnamesi eki de imzaya dahil olacak şekilde elektronik yazışma paketi (EYP) dosyası oluşturularak iletilmesi gerekiyor. Kurumlar, şifreli paket oluşturabilmelerini ve kendilerine gönderilen şifreli paketleri açabilmelerini sağlayan MA3 Şifreleme API lisansını Elektronik Mühür veya Kurumsal Şifreleme Sertifikası başvurusu sırasında talep edebiliyor. Kendilerine iletilen kullanıcı bilgileri ile de MA3 Şifreleme API lisansı, “https://yazilim.kamusm.gov.tr” adresi üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor

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